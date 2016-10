„Willkommen zu sagen, ist in diesen Tagen noch wichtiger“ Eigentlich ging es nur um Begrüßungstaschen für neue Studenten. Doch auch darauf warfen die Vorkommnisse der Einheitsfeier Schatten.

Du ninggiao aus China studiert ab sofort an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden. Zum Start bekommt sie von Künstlerin Heidemarie Rudolf das Welcome Package. © Sven Ellger

Zum zehnten Mal hat das Citymanagement ein Paket für neue Studenten geschnürt. Doch so aufgebracht wie in diesem Jahr war Citymanager Jürgen Wolf noch nie. Nach Störungen und asylfeindlichen Demonstrationen rund um den Tag der Deutschen Einheit geht ein Bild von Dresden durch die Republik, das Wolf nicht hinnehmen will: „Wir müssen zeigen, dass alle Menschen in Dresden willkommen sind.“ Das neue Student Welcome Package sei ein Zeichen dafür.

Dabei handelt es sich um eine Umhängetasche, die erstmals auch am Gepäckträger des Rades befestigt werden kann. Darin sind allerlei kleine Helfer für Studenten, Planer, Informationen und Gutscheine für Sport, von den Verkehrsbetrieben, für die Einrichtung der Studentenbude, von Ikea, aber auch für den Kuppelaufstieg an der Frauenkirche und vieles mehr.

Insgesamt 3 200 Taschen hat Wolf anfertigen lassen. Darauf prangt ein Wimmelbild von der Künstlerin Heidemarie Rudolf. Die hat sich gegen 24 Mitbewerber durchgesetzt. Entstanden ist ein eher fiktives Stadtbild mit jungen Menschen und den Sponsoren. Denn für das Projekt werden laut Wolf 60 000 bis 70 000 Euro investiert. Da in Dresden rund 10 000 neue Studenten in diesem Herbst starten, reichen die Taschen nicht mal für alle. Die rund 1 200 internationalen Studienbeginner sollen alle eine bekommen und die „schnellsten Dresdner Studenten“, wie Wolf sagt.

Die meisten internationalen Studenten hat natürlich die Technische Universität. „Noch ist die Einschreibung nicht abgeschlossen, aber es werden etwa so viele wie im vergangenen Jahr“, sagt Sprecher Mathias Bäumel. Derzeit studieren dort gut 4 800 junge Menschen aus der ganzen Welt. Auch die TU lege großen Wert auf eine gute Willkommenskultur. An der Hochschule für Technik und Wirtschaft steigen rund 1 300 neue Studenten in diesem Semester ein, 165 von ihnen sind aus dem Ausland. „Das wird immer wichtiger, um den Fachkräftebedarf abdecken zu können“, so Rektor Professor Roland Stenzel.

Entweder bleiben die Absolventen später hier oder machen in ihrem Heimatland Werbung für Dresden, das sei wichtig. Auch er habe es als „sehr befremdlich empfunden“, was während der Einheitsfeier in Dresden passiert ist. „Wie hier eine Minderheit agiert hat, das ist nicht unser Dresden“, so Professor Stenzel.

