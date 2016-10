Willkommen in Gaußigs Gymnasium Lehrer und Schüler haben sich im Neubau schon eingelebt. Nun ist ein zusätzliches Angebot geplant.

Hereinspaziert: Claudia Schuster und Thaddäus Franke laden für Sonnabend zum Tag der offenen Tür ins neue Gaußiger Schulhaus ein. Die beiden Schulleiter des Beruflichen Gymnasiums am Evangelischen Schulzentrum freuen sich auf viele Besucher. © Uwe Soeder

Claudia Schuster und Thaddäus Franke freuen sich auf Sonnabend. Dann stellen die beiden Schulleiter des Beruflichen Gymnasiums, das in Gaußig seit sieben Jahren unter dem Dach des Evangelischen Schulzentrums existiert, zusammen mit ihren Kollegen und Schülern das neue Schulhaus vor. Seit Ende August lernen die Gymnasiasten dort. Zum Tag der offenen Tür erwartet die Besucher aber noch mehr.

Frau Schuster, Herr Franke, haben Sie sich schon eingelebt im neuen Haus?

Schuster: Ja, wir sind sehr froh über die guten Bedingungen, die wir hier jetzt haben. Es ist eine Verbesserung um 200 Prozent. Zuletzt waren wir doch sehr beengt untergebracht. So lief der Unterricht für die 13. Klasse voriges Schuljahr komplett im Container auf dem Schulhof. Hier im Neubau haben wir nicht nur viel mehr Platz, um zum Beispiel auch in kleineren Gruppen zu arbeiten, sondern auch mehr Ruhe, was gerade bei Klausuren wichtig ist.

Und Sie planen hier auch etwas Neues?

Franke: Wir möchten ab dem Schuljahr 2017/18 neben unserem bewährten Profil Gesundheit und Soziales auch das Profil Wirtschaft anbieten.

Als die gymnasiale Stufe 2009 am Evangelischen Schulzentrum eingerichtet wurde, fiel die Wahl bewusst auf das Profil Gesundheit und Soziales, weil es das in der Region noch nicht gab. Genügt das nun nicht mehr?

Franke: Wir haben festgestellt, dass vor allem viele leistungsstarke Jungs, zum Teil aber auch Mädchen von unserer Mittelschule nicht zu uns ans Gymnasium kommen, weil sie ein anderes Profil als Gesundheit und Soziales anstreben. Deshalb wollen wir, um eine Auswahlmöglichkeit zu bieten, hier gern ein weiteres Profil etablieren. Und Wirtschaft könnten wir gut abdecken, weil wir dafür auch die Lehrer haben. Und mit dem neuen Schulgebäude haben wir nun auch den Platz dafür. Vorher wäre das nicht möglich gewesen.

Schuster: Es gibt aber noch ein paar Fragezeichen, ob wir das Profil ab nächstem Schuljahr tatsächlich anbieten können. Zunächst müssen wir sehen, ob es genügend Schüler gibt, die es belegen wollen. Und dann brauchen wir dafür noch die Genehmigung der Bildungsagentur.

Aber ausreichend Lehrer zu finden, ist bei Ihnen nicht das Problem?

Schuster: Wir sind ganz gut aufgestellt, da wir einige Lehrer haben, die sowohl an der Mittelschule als auch am Gymnasium unterrichten können. Für die Hauptfächer Mathematik, Deutsch, Englisch würden wir aber schon Verstärkung brauchen, wenn wir durch ein zweites Profil zweizügig werden. Generell stellt der Schulverein als Träger ja immer wieder neue Lehrer für seine Schulen ein, in diesem Schuljahr erstmals auch zwei Quereinsteigerinnen.

Wie sind Sie insgesamt zufrieden mit der Entwicklung des Gymnasiums?

Franke: Wir sind kontinuierlich gewachsen. Angefangen haben wir mit einer ganz kleinen Klasse. Jetzt haben wir 75 Schüler in den Klassenstufen elf bis 13, etwa die Hälfte kommt von unserer Mittelschule. Wir haben ein ziemlich großes Einzugsgebiet, einige Schüler kommen sogar von so weither, dass sie die Woche über hier in einer WG leben. Auch das hat sich etabliert, der Schulverein vermittelt dafür Zimmer.

Was sehen Sie als das Besondere des Gaußiger Gymnasiums an?

Franke: Durch die überschaubare Größe ist es hier fast wie in einer großen Familie. Wir kennen alle Schüler persönlich. Im Übrigen profitiert auch die Mittelschule davon, dass in Gaußig der Weg bis zum Abitur möglich ist, weil einige Eltern für ihr Kind bewusst diesen Weg wählen. Andererseits weiß mancher noch nicht, dass hier ein vollwertiges Abitur abgelegt wird, mit dem man überall studieren kann.

Gibt es schon Anmeldungen für 2017?

Schuster: Fast 30 Interessenten haben sich schon gemeldet.

