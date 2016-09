Willkommen in der Smiley-Bande Für ein neues Stück werden theaterinteressierte Mädchen und Jungen ab zehn Jahre gesucht.

Im Alberttreff wird geprobt. © Klaus-Dieter Brühl

Die Spielbühne Großenhain sucht Mitspieler für ein neues lustiges Theaterspiel mit kriminalistischen Elementen „Die Smiley-Bande“. Es handelt von Kaufhausdiebstahl und drei Generationen. Vier Omas klauen aus Langeweile und um Aufmerksamkeit zu erregen Sachen und verteilen sie dann. Drei Jungs finden die Schule öde und suchen sich auch eine „Beschäftigung“. Die Frage ist, ob die Sache gut geht. Wer neugierig geworden ist, kann einfach mal zur Probe in den Alberttreff kommen: immer am Montag von 15 bis 17 Uhr, Am Marstall 1, in Großenhain.

Die Kindergruppe der Spielbühne zeigt auch bald wieder ihr aktuelles Stück „Arcadia“. Es ist zum Langen Theatersamstag am 29. Oktober um 16 Uhr in einer öffentlichen Aufführung im SkZ zu sehen. Außerdem spielen die Kinder das Stück auch zum Weihnachtsmarkt im Alberttreff.

Das traditionsreiche Kindertheater besteht in Großenhain seit 55 Jahren. Früher als Pioniertheater Natalia Saz in Aktion, treten die Kinder nicht nur in Großenhain auf, sondern auch in befreundeten anderen Laientheatern und in der Umgebung.

