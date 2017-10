Willkommen in der Sachsenhöhe Die neue Eigentümerin und ihre Tochter servieren Gerichte aus verschiedenen Ländern. Das ist manchmal noch ein Balanceakt.

Sachsens Dehoga-Chef Holm Rentsch hat der neuen Eigentümerin der Sachsenhöhe Maria Doran (Mitte) und ihrer Tochter Karina zur Eröffnung den ersten Euro Umsatz beschert – symbolisch versteht sich. © Dietmar Thomas

In der traditionsreichen Gaststätte „Sachsenhöhe“ in Polkenberg sind wieder Gäste willkommen. Nachdem die Familie, die das Haus über Jahrzehnte betrieben hat, aufgeben musste (DA berichtete), hat das Lokal mitsamt der benachbarten Bowlingbahn eine neue Eigentümerin: die aus Rumänien stammende Maria Doran. Mit ihrer Tochter Karina hat sie vor Kurzem Renovierungshelfer zur Eröffnungsfeier begrüßt. Sogar Holm Retsch, der Geschäftsführer des sächsischen Regionalverbandes des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), ließ es sich nicht nehmen, in Polkenberg vorbeizuschauen. Genau an diesem Tag wollte die Warmhaltetechnik in der Küche nicht mehr. Tags darauf gab es Probleme mit der Warmwasserversorgung. „Es konnte in der Küche oder was die Haustechnik betrifft, zwar einiges erneuert werden, aber auch nicht alles“, erklärt Thomas Helbig, der die Geschäftsleitung unterstützt.

Auf eine runderneuerte „Sachsenhöhe“ sollten sich die Gäste auch in den übrigen Räumen nicht einstellen. Die dunklen Balken zum Beispiel, die den Gastraum schon viele Jahre dominiert haben, stehen nach wie vor dort, allerdings wurden sie ein wenig aufgearbeitet. Der Kamin steht, wo er immer stand. Größer geworden ist dagegen die Bar. Die Bowlingbahn hat einen neuen Farbanstrich bekommen. Auch Reparaturen sind dort notwendig gewesen. Nun stehen neue Schuhe und Bälle bereit.

Die ersten Reservierungen haben die neuen Eigentümer schon vor der offiziellen Eröffnung entgegengenommen. Zum Auftakt mit den geladenen Gästen standen zunächst zwei Köche in der Küche: ein deutscher und ein rumänischer, der allerdings zehn Jahre in Italien gelebt und gearbeitet hat. „Deshalb stehen auch italienische Gerichte auf der Karte“, begründet Thomas Helbig. Neben deutscher Küche wird rumänisch und ungarisch gekocht. „Dafür suchen wir noch Verstärkung für das Team“, so Helbig. Er braucht genauso weitere Servicekräfte. „Denn wir wollen gleich mit voller Kraft starten und neben einem Mittagstisch und Abendbrot schon Frühstück anbieten.“

Auch Veranstaltungen soll es in Polkenberg an dieser Stelle wieder geben. Eine Silvesterfeier sei in Planung. Darüber hinaus werde für den Advent ein Weihnachtsmarkt im Freien vorbereitet.

