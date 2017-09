Willkommen in der Familie Fortschritt Die WGF lädt ihre Harthaer Mieter zu einem ersten Treffen ein. Damit nimmt sie ihnen so manche Sorgen.

Beim ersten Mieterfest nach dem Zusammenschluss der Ersten Wohnungsgenossenschaft (EWG) Hartha und der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt (WGF) kamen Mieter und Geschäftsführung ins Gespräch. © Dietmar Thomas

Das hat es in Hartha noch nicht gegeben. Die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt Döbeln (WGF) hat ihre Mieter zu einem Treff eingeladen. Dafür wurden die Damaschkestraße gesperrt, ein großes Zelt aufgebaut und ein engagierter Caterer mit der Versorgung der Gäste beauftragt. Und die Genossenschaftsmitglieder der ehemaligen Ersten Wohnungsgenossenschaft (EWG) Hartha, die nun zur WGF gehören, nahmen dieses Angebot gern an. Man wollte sich kennenlernen, hören, was die „Neuen“ so vorhaben und mit ihnen ins Gespräch kommen. Genau das war das Anliegen des ersten Mietertreffs der WGF in Hartha. Deshalb waren auch die drei Vorstände, Mitarbeiter sowie einige Teamleiter der WGF anwesend. „Es ist uns wichtig, unseren Mietern die Philosophie der WGF herüberzubringen, sie mitzunehmen. Wir wollen hören, was ihnen am Herzen liegt und ihnen das Gefühl geben, dass sie zu uns gehören“, sagte Vorstand Stefan Viehrig. Er freute sich, dass gleich der erste Treff so gut besucht war.

„In der nächsten Woche werden die letzten zwei Wohnungen an Mieter übergeben. Damit haben wir alle Wohnungen vermietet“, sagte Petra Nowak, Assistentin des Vorstandes. Sie begleitet als ehemaliger Vorstand der EWG die Überleitung zur WGF. Denn vor einigen Wochen verschmolzen beide Wohnungsgenossenschaften (DA berichtete). „Wir brauchen Zeit, in die Dinge einzudringen und müssen uns orientieren“, sagte Stefan Viehrig. Bernd Wetzig ebenfalls Vorstand der WGF, zeigte sich vom Zuspruch des Treffs überwältigt. Mitgebracht hatte er das Maskottchen der WGF-Hausmeister Paul. Dafür schlüpfte Uwe Ehrlich, der für die Vermietung zuständig ist, in das Igelkostüm. „Wir arbeiten daran, dass die Familie Fortschritt noch größer wird“, so Viehrig.

„Es ist sehr schön, dass wir den Vorstand und einige Mitarbeiter der WGF in dieser zwanglosen Atmosphäre kennenlernen können. Mir gefällt die Idee, sich auf diese Art und Weise näher zu kommen. Das war eine gute Referenz“, sagte die Harthaerin Gudrun Reimer. Stefan Viehrig sei bei seiner Ansprache zur Eröffnung locker rübergekommen und habe damit das Eis gebrochen. „Ich glaube, wir können uns in dieser neuen Gemeinschaft wohlfühlen. Zunächst haben wir uns Sorgen gemacht, was nach der Verschmelzung kommt. Doch nun sind sei so gut wie weg“, so Gudrun Reimer. Ihr gefallen die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung.

Familie Klampfl wohnt erst ein knappes Jahr in einer Wohnung der WGF. „Es ist gut, dass wir die Leute aus Döbeln so unkompliziert kennenlernen können. Wir fühlen uns in der Wohnung, die nach unseren Wünschen ausgebaut worden ist, wohl“, so Nicole Klampfl. Sie findet es gut, was die WGF so auf die Beine stellt und hofft, dass auch in Hartha einige Freizeitangebote unterbreitet werden. Außerdem sei für sie der Treff eine Möglichkeit, auch andere Mieter kennenzulernen. (DA/je)

