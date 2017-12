Willkommen in Bethlehem Die Bewohner des Hauses am Karswald haben mit viel Liebe die Geschichte um Jesus auf die Bühne der Krankenhauskirche gebracht.

Die Bewohner vom Haus am Karswald haben am Mittwochnachmittag in der Krankenhauskirche das Krippenspiel auf die Bühne gebracht. Dabei steht die Geburt von Jesus, der hier liebevoll von Maria in die Krippe gelegt wird, im Vordergrund.

Die Mitarbeiterinnen des Hauses am Karswald haben als Chor den gesanglichen Part übernommen.

Der Stern führt die Hirten zu der Krippe, in der Jesus geboren wurde.

Arnsdorf. Die junge Frau, die den Engel spielen darf, der gegenüber den Hirten die frohe Nachricht der Geburt Jesus in einem Stall verkündet, ist schon lange bevor das Stück überhaupt beginnt, sehr aufgeregt. Emsig verteilt sie in ihrem wunderschönen, weißen Engelskostüm am Eingang der Arnsdorfer Krankenhauskirche an jeden Besucher die kleinen Handzettel für das Krippenspiel.

Doch nicht nur der Engel ist aufgeregt. Auch all seinen Schauspielkollegen – ein jeder ist Bewohner im Haus am Karswald (eine Wohnstätte zur Pflege und Förderung behinderter Menschen) – steht die Aufregung ins Gesicht geschrieben. Denn das Krippenspiel ist einer der Höhepunkte der Theatergruppe der Wohnstätte. „Zwei Stücke werden über das Jahr in zahlreichen Proben einstudiert und aufgeführt“, verrät Rita Jahn, Sprecherin der Wohnstätte gegenüber der Sächsischen Zeitung. Und die Bewohner werden dabei voll eingebunden. So werden nicht nur die Hirten, sondern auch Maria und Josef sowie die drei Könige von den Bewohnern gespielt – und das mit viel Freude. Diese Freude war auf der Bühne dann auch dem eingangs erwähnten, nervösen Engel anzusehen. Denn als die Bewohnerin ihren Text zur Geburt Jesus fehlerfrei aufgesagt hatte, winkte sie stolz ihren Freunden im Publikum zu.

Die Rahmenerzählung sowie die Gesangseinlagen während des Krippenspiels haben übrigens die Mitarbeiterinnen der Wohnstätte übernommen. Pauline Schmidt an der Violine und Uwe Fehre am Saxofon haben mit ihren Darbietungen das Stück zusätzlich angereichert. Für besonders weihnachtliche Stimmung sorgten aber die Momente, in denen alle Besucher des Krippenspieles gemeinsam gesungen haben – sei es nun „Ihr Kinderlein kommet“, „Stille Nacht, heilige Nacht“ oder „O du fröhliche“. Momente, die durch die besondere Akustik in der festlich beleuchteten Krankenhauskirche für Gänsehaut sorgten.

Kurzum: Die Aufführung vom Haus am Karswald war eine gelungene Gemeinschaftsleistung, die am frühen Mittwochnachmittag dementsprechend auch zahlreiche Besucher in die Krankenhauskirche nach Arnsdorf gelockt hat – unter anderem Arnsdorfs Pfarrer Martin Roth. Er bedankte sich kurz vor Ende des Krippenspiels ganz herzlich bei den Bewohnern und den Mitarbeitern der Wohnstätte für die gelungene Aufführung.

