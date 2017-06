Willkommen im Steinreich Was man mit Steinen alles machen kann, erfuhren Schüler in der Südstadt. Jetzt zeigen sie ihre Arbeiten öffentlich.

Bennet, Fabian und Emil (von links) aus der Klasse 3b zeigen eine der Steinskulpturen, die während der Projektwoche entstanden sind. © Steffen Unger

Kunst zum Nulltarif: Wie Steine die Fantasie anregen und was man mit ihnen alles machen kann, das ist jetzt im Dienstleistungsshop der Schiebock-Passage in Bischofswerda Süd zu bestaunen. Gezeigt werden Arbeiten von Schülern der benachbarten Grundschule, darunter bemalte Steine, Steinpyramiden und sogar eine Steinburg. Es sind die Ergebnisse einer Projektwoche, die kürzlich stattgefunden hat.

Jeder Tag wurde zu einem besonderen (Stein-)Erlebnis ausgestaltet. Schulleiterin Iris Manzow: „Wir sahen einen Film, begaben uns auf die Spur der hiesigen Gesteinsarten, beschäftigten uns mit der Geschichte des Steinabbaues, besuchten unter anderem die Natursteinfirma Haufe & Sohn und sammelten natürlich Steine aller Art und Größe.“ Diese wurden dann in offenen Kreativstunden bemalt oder zu ideenreichen Kunstwerken verarbeitet. So entstanden selbst ausgedachte Spiele, Bilder oder Geschichten. Höhepunkt war ein Besuch in der Gold- und Mineralien-Erlebnisstätte Berthelsdorf. Für die Kinder und ihre Begleiter eine aufregende Sache. Denn gefahren wurde im Linienbus, jede Klassenstufe an einem anderen Tag. „Wir haben die Klassenfahrten beim Busunternehmen angemeldet. So war es kein Problem, im Bus mitgenommen zu werden“, sagt Iris Manzow. Finanziert wurde die Exkursion aus dem Erlös von Altpapiersammlungen. Mehrmals im Jahr finden die an der Grundschule Süd statt, um Besonderes für die 120 Kinder finanzieren zu können. – Der Besuch in Berthelsdorf war so etwas Besonderes für die Kinder im Alter zwischen sieben und zehn Jahren. Sie besuchten einen stillgelegten Stollen, wurden in die Geheimnisse des Goldwaschens eingeweiht, waren auf Wanderschaft und besichtigten eine Kristallgrotte im Museum. Für die Steine, die die Kinder in der Woche sammelten, hatten sie extra Schatzkisten gebastelt.

Voraussichtlich noch bis zum Ende nächster Woche sind die Arbeiten im Einkaufszentrum der Südstadt zu sehen. Dann ist das Schuljahr zu Ende, und mancher Schüler möchte seine Arbeit mit nach Hause nehmen, sagt Iris Manzow. Verständlich, sind doch die Kleinen mächtig stolz auf ihre Werke. Klar, dass sie diese auch Verwandten und Freunden zeigen wollen. (szo)

