Willkommen im Osterbrunnen-Land Die Tradition stammt aus Franken, wird aber seit einiger Zeit auch im Vogtland und in Sachsen geführt.

Oda Jenichen am Osterbrunnen an der Mühle in Pahrenz. Seit vielen Jahren basteln die Mühlenbesitzer Osterbrunnen, gehörten zu den Ersten in der Region. Der Brunnen ruht auf Mühlensteinen. © Jürgen Müller

Vor allem in der Region rund um Meißen und Riesa gibt es Osterbrunnen, die sich zur Touristenattraktion entwickelt haben. Es fing mit drei Bussen an, 2011 waren es schon zehn, mittlerweile sind es mehr als 30 Busse. Die Besucher kommen aus Berlin, Leipzig, Zwickau, Cottbus, Dresden, Görlitz und weiteren Städten. Sie werden von vier Reiseführern ehrenamtlich betreut. In den Gemeinden Hirschstein und Diera-Zehren gibt zwölf Osterbrunnen, sie viele wie in kaum einer anderen Gegend. Sie werden von Vereinen, aber auch von Privatpersonen, geschmückt. Die Osterbrunnen bleiben bis mindestens 25. April stehen. Der Hauptgrund für das Schmücken von Brunnen und Quellen ist vor allem in der Bedeutung des Wassers als lebensspendendes Element. (SZ/jm)

