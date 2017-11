Willkommen im neuen Museum

Bei Verena Schneider und Katja Treppschuh ist ein Teil der Anspannung abgefallen: Am Donnerstag war Bauabnahme im neuen Stadt- und Museumshaus in Waldheim. Die Kuratorin, die Leiterin und die zahlreichen Helfer sind rechtzeitig mit dem Umbau und der Ausgestaltung des ehemaligen Tuchmacherhauses fertig geworden. Am heutigen Freitagabend dürfen sich geladene Gäste umsehen.

Am Sonnabend, 25. November, wird das Museum zur Stadtgeschichte und Georg Kolbe um 10 Uhr feierlich eingeweiht. „Geöffnet ist Sonnabend und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Jeder Besucher erhält ein Glas Sekt“, so Katja Treppschuh. Der Eintritt kostet vier, ermäßigt zwei Euro. Die denkmalgerechte Sanierung hat reichlich 1,8 Millionen Euro gekostet. (DA/sol)

