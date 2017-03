Willkommen im neuen Kulturpalast Entstanden ist ein Schmuckstück, das SZ-Leser beim Entdeckertag erkunden können.

Der Countdown zur Wiedereröffnung läuft. Am 1. Mai gibt es zudem den SZ-Entdeckertag. © André Wirsig

Dresden. Schon neugierig, was aus dem Kulturpalast geworden ist? Seit 2012 bauen ihn Handwerker unter den strengen Augen des Denkmalschutzes um. Und doch wird es trotz der langen Bauzeit ganz schön knapp bis zur Eröffnung. Derzeit wird noch an allen Ecken gewerkelt. Aber Fakt ist: Sie können den neuen Palast bereits drei Tage nach seiner glanzvollen Eröffnung erkunden. Die Sächsische Zeitung lädt Sie am 1. Mai ein zum Entdeckertag. Bei einem Rundgang, der jeweils zur vollen und halben Stunde startet, können sie den nagelneuen Saal erkunden und in viele Räume backstage schauen. Außerdem gibt es mehrere Vorträge zum Kulturpalast, seiner Architektur und Akustik. Michael Sanderling, der Chefdirigent der Philharmonie schwärmte bereits vom Weinbergsaal.

Doch bevor sich die Türen des Hauses für Gäste öffnen, arbeiten die Handwerker im Akkord. Derzeit kleben Fußbodenleger letzte Treppenabdeckungen auf. Lampen sind an der besonderen MoGi-Decke aus monolithischem Gips zu befestigen. Elektriker fügen letzte Kabel hinter Wandverkleidungen zusammen. Bis zur Eröffnung am 28. April wird innen bis auf winzige Kleinigkeiten alles fertig. Deshalb ist es wohl nicht nötig, dass Dresdner beim Großputz mithelfen, wie 1969.

Damals liefen ganze Jugendbrigaden mit Besen und Lappen durch den Palast, um ihn von den Spuren des Baus zu befreien. Pünktlich zum 20. Jahrestag der DDR am 7. Oktober 1969 wurde er als Geschenk seiner Bestimmung übergeben. Nach genau 33 Monaten Bauzeit. Aus heutiger Sicht eine mehr als solide Leistung. Und damals sogar eine Planübererfüllung. Denn eigentlich waren 36 Monate für den Bau vorgesehen. Zumindest hielt sich hartnäckig diese Legende. Verträge hätten jedoch von Anfang an vorgesehen, dass in 33 Monaten alles fertig ist, erinnert sich der damalige Bauleiter Gottfried Ringelmann.

Auch viele SZ-Leser erinnern sich daran, wie sie als Studenten das Dach polierten oder kurz vor der Fertigstellung das Haus im Innern geputzt haben. Dutzende Zuschriften hat die Sächsische Zeitung bei den Kulturpalast-Erinnerungen allein zum Bau bekommen. Damals fanden sich Hunderte Helfer, immerhin sind 3 700 Arbeitsstunden zusammengekommen. Für die meisten nicht nur ein gut bezahltes Zubrot, sondern eine Möglichkeit, Einblicke in den späteren Musentempel zu erhalten. Ein Traum für viele. Immerhin entstand an der damaligen Ernst-Thälmann-Straße etwas ganz Besonderes. So wie heute wieder.

Und so viel Wert auch auf historische Details gelegt wird, so modern wird sich das neue Haus zeigen. Immerhin zieht hier gerade die neue Zentralbibliothek ein, mitten ins Zentrum. Davon hat Bibo-Chef Arend Flemming schon immer geträumt. Und die Herkuleskeule bekommt hier eine neue Spielstätte. Auch die können die Gäste beim SZ-Entdeckertag erstmals kennenlernen.

Karten für die SZ-Entdeckertour am 1. Mai von 10 bis 18 Uhr erhalten Sie ab diesem Sonnabend in allen SZ-Treffpunkten. Sie kosten zwei Euro, Kinder bis 16 Jahre sind frei. Der Rundgang beginnt jede volle und halbe Stunde . Außerdem wird es ein Vortragsprogramm geben.

