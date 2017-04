Willkommen im Krümelland Jessica Förster-Liebe eröffnet in Wilsdruff einen Treffpunkt rund ums Kleinkind. Aber auch für Größere gibt es Angebote.

Jessica Förster-Liebe eröffnet am Sonnabend in der Freiberger Straße 10 in Wilsdruff das Krümelland. © Karl-Ludwig Oberthür

Die Wände sind in kräftigem Pink gestrichen: Nur für Mädchen also? „Nein“, sagt Jessica Förster-Liebe und lacht. „Jungs sind natürlich genauso willkommen.“ Willkommen im Krümelland Wilsdruff. Der Krabbeltunnel liegt schon bereit, der erste Gymnastikball ist aufgeblasen, die Matten lagern griffbereit. Im Krümelland soll sich ab dem 29. April alles um Gesundheit, Prävention und Fitness drehen – für werdende Eltern, junge Mütter und Väter, deren Nachwuchs, aber auch um ältere Semester. „Ich will ein Angebot für alle ab Null bis 99 schaffen“, sagt die Krümelland-Chefin.

Jessica Förster-Liebe stammt aus Mohorn, hat berufsbedingt einige Jahre in Dresden gelebt und wohnt nun wieder in der alten Heimat. Als Ergotherapeutin hat die heute 27-Jährige in Praxen und Kliniken gearbeitet. Als sie 2012 schwer erkrankte, schien das Arbeitsleben bereits vorbei zu sein. „Ich war so gut wie in Rente“, sagt sie. Also packte sie erst einmal die Familienplanung an. Als ihr kleiner Junge geboren war, meldete sich Jessica Förster-Liebe bei einem Mama-Baby-Sportkurs an. „Das hat totalen Spaß gemacht, und da kam mir der Gedanke, das wäre doch etwas.“ Etwas mit Zukunft, denn in Wilsdruff gibt es viele Kinder und stabil hohe Geburtenzahlen. Die Mohornerin hörte sich um, belegte Fortbildungskurse und stieg als Selbstständige zur Kanga-Trainerin auf. Seit gut einem Jahr gibt sie diese Sportkurse für junge Mütter mit Babys im Raum Freital-Wilsdruff. Und die Nachfrage ist groß. „Junge Mütter haben ja oft das Problem, dass das Baby da ist und dann sitzt jede allein für sich zu Hause.“ Wer dann mal zum Sport wolle, brauche einen Babysitter. „Beim Kanga können die Kinder mit dabei sein, das klappt hervorragend.“ Und Kontakte zu anderen Müttern ergäben sich dabei auch noch. Beruflich sei das die totale Erfüllung für sie und wunderbar mit dem Familienleben vereinbar, sagt die Mohornerin. „Als ich noch angestellt war, habe ich schon immer von einer eigenen Praxis geträumt. Mein eigener Chef zu sein – daran habe ich Gefallen gefunden.“

Einmal auf die Idee gekommen, entwickelte Jessica Förster-Liebe ein ganzes Paket um das Thema Sport, Entspannung, Wellness, Prävention, Beratung rund ums Kleinkind und darüber hinaus. So will sie jetzt in ihrem Krümelland nicht nur Sport mit Babys, sondern auch Still- und Ernährungsberatung anbieten, Kurse zum Thema Babytragetücher und Tragehilfen geben, musikalische Früherziehung organisieren. Eingerichtet hat sie auch eine öffentliche Wickelstation und Stillecke.

Für die etwas größeren Mädchen und Jungen wird es Kindersport geben. Und sogar Erwachsene sollen nicht zu kurz kommen – Jessica Förster-Liebe will auch Rückenschule und Herz-Kreislauf-Training anbieten. „Entsprechende Kurse und Weiterbildungen habe ich in den vergangenen Monaten besucht.“ Nebenbei richtete sie in einem Ladengeschäft an der Freiberger Straße in Wilsdruff ihr Krümelland ein. Vorbild ist ein ebensolcher Anlaufpunkt in Radeberg, den eine Freundin der Mohornerin betreibt. Für Angebote, die sie selbst nicht abdecken kann, wie musikalische Früherziehung, hat sie sich Partner ins Boot geholt. Eine Lücke allerdings gibt es noch. So sucht Jessica Förster-Liebe nach einer Hebamme, die Geburtsvorbereitungskurse und Nachsorge anbietet.

Am Sonnabend, den 29. April, ist von 10 bis 14 Uhr Eröffnung mit zahlreichen Aktionen und Angeboten.

