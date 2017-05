Willkommen im Käse-Labor! Bei Fiedlers in Wehlen entstehen in der Hofmolkerei Joghurt, Quark, Mozzarella und mehr. Dafür braucht man mehr als nur frische Milch.

Die Harfe von Jörg Fiedler schneidet den Käsebruch, der durch die Kulturen und das Lab aus der Flasche entstanden ist.

Frisches Lab aus der Flasche.

Die fertigen Produkte warten im Kühlschrank auf Abnehmer.

Bis das Kälbchen vom Milchhof seinen Beitrag zur Käseproduktion leistet, vergehen noch zwei Jahre.

Wehlen. Der Blick aufs Handy bestimmt Jörg Fiedlers Arbeitsalltag. Nicht etwa, weil der 32-Jährige in den sozialen Netzwerken immer auf dem neusten Stand sein will. Das Handy dient ihm als Eieruhr. Minutengenau muss er arbeiten, damit aus der frischen Milch Salatkäse, Quark und Mozzarella werden. Seit Anfang Mai ist der gelernte Landwirt offiziell der Mann mit der weißen Schürze. Aus einer Abstellkammer wurde eine Molkerei, aus einem staubigen Raum eine Art Labor, das penibel sauber und steril gehalten werden muss. Denn Käse ist sensibel.

Es ist 9.30 Uhr. Arbeitsantritt für Jörg Fiedlers Helferlein – die Käsekulturen, die die Nacht in einer Flasche im Kühlschrank verbracht haben. Jetzt dürfen sie zeigen, was sie drauf haben. 30 Liter frische Milch sind ihre Spielwiese, eine Stunde haben sie Zeit, bei muckeligen 34 Grad. Am Ende des Tages sollen dreieinhalb Kilo Salatkäse entstanden sein. „Manch einer würde dazu Feta sagen, allerdings müsste ich dafür Ziegen- oder Schafsmilch nehmen und in Griechenland produzieren“, sagt Fiedler. An der Ägäis sind wir heute nicht zu Besuch. Dafür in Dorf Wehlen, wo Puschel und Natascha fleißig futtern, um viel Milch zu geben. „Bei der Namensauswahl der Kühe haben meine Nichte und mein Neffe fleißig geholfen.“ Es klingt ein wenig entschuldigend.

Zurück ins Labor. Es ist immerhin schon 10.30 Uhr und damit höchste Zeit, das Lab in die Milch zu geben, wo sich die Kulturen schon ausgetobt haben. Zusammen mit den Enzymen verwandelt sich die weiße Flüssigkeit in eine gallertartige Masse. Wieder haben die Helferlein eine Stunde Zeit.

Beschäftigt ist jetzt auch Jörg Fiedler, nämlich mit Saubermachen. Das macht rund 50 Prozent seiner Arbeit aus, sagt er. Alle Gerätschaften – der Kessel, die Formen, die Schneideinstrumente, der Arbeitstisch – werden ständig mit Wasser und Desinfektionsmittel behandelt. Der türkisfarbene Boden steht mehrfach am Tag unter Wasser, die Edelstahlregale müssen glänzen. Ohne Gummistiefel, Haarkappe und Handschuhe arbeitet der 32-Jährige nicht. Die Gefahr, dass Keime in den Wehlener Hofkäse gelangen, ist zu hoch. Und das will sich der Neu-Käser nicht erlauben.

Erst seit Anfang Mai besitzt er die offizielle EU-Zulassung für sein Gewerbe. Die Idee dazu hatte der gelernte Landwirt aber schon länger, sie kam ihm bei einem Praktikum auf der Alp im Berner Oberland. Den letzten Schubser verpasste ihm dann seine Schwester, die, wie auch die Eltern und Jörg Fiedler mit seiner Familie, auf dem Dreiseithof in Wehlen lebt. Fördermittel vom Leader-Programm machten den Umbau möglich. Dass es der richtige Schritt für den 32-Jährigen war, zeigt sich … – „Es ist 11.30 Uhr, der Käsebruch ist dran.“ Keine Zeit zum Quatschen, die Harfe wartet.

Statt elfengleicher Klänge tönt ein Schmatzgeräusch durch den Raum. Mit der Harfe, einem Schneidwerkzeug, teilt der 32-Jährige den Käsebruch in gleichmäßige Würfel. Je homogener, desto geschmeidiger ist später der Salatkäse. Und wieder ist der Wecker gestellt. Der Käsebruch senkt sich in der Zeit auf den Boden des Kessels.

Dass der Schritt vom Landwirt zum Käsemacher für ihn der richtige war, zeigt sich daran, wie schnell seine Produkte in der Sächsischen Schweiz Abnehmer gefunden haben. Neben dem hauseigenen Hofladen und der Milchtankstelle, wo es eben auch diverse Molkereiprodukte und Wurst per Kasse des Vertrauens zu erwerben gibt, ist Wehlener Käse in sieben anderen Verkaufsstellen zu finden. Zwar ist heute Salatkäse-Tag, aber schon morgen macht Jörg Fiedler Weichkäse. Übermorgen Mozzarella und am Anfang der Woche stehen Frischkäse, Joghurt und Quark auf der Agenda. Einige Sorten würzt er, unter anderem zu Knoblauchfrischkäse, Zaziki und Kräuterquark. „Das Öl dafür kaufe ich bei der Porschendorfer Mühle, die Kräuter bei Seiferts in Dresden. Alles regional also!“ Nur das Würzen selbst, das hat ihm keiner abgenommen. Das Experimentieren gehört am Anfang eben noch dazu. Zum Beispiel beim Mozzarella. Der zwar gut schmeckt, wie Jörg Fiedler sagt, aber im Kern noch zu fest ist. Das Ziehen der Masse, das Stretchen, muss er noch ausklügeln.

Was schon gut klappt, ist der Salatkäse. 12.30 Uhr ist es jetzt und damit Zeit, den Käsebruch in die Form zu füllen. Noch einmal sanft umrühren, dann plätschern die Würfel in ein Plastiksieb. Mit Wasser gefüllte Eimer darauf, damit die restliche Molke abfließt, und dann ist ein großer Teil der Arbeit auch schon getan. In den kommenden Stunden muss der Käser die Masse mehrfach wenden und in Salzlake einlegen. Schließlich werden die Stücke verpackt und mit einem Etikett beklebt. Zwei Euro kosten beispielsweise die Frischkäsesorten und das Glas vom Naturjoghurt. Nicht viel mehr als an der Frischetheke im Supermarkt also. „Kurze Wege begünstigen den Preis“, sagt Fiedler. Die Milch kann er mit dem Fahrrad abholen, die fertigen Käse mit seinem Kleintransporter wegbringen. Wenigstens eine Woche lang schmecken Quark und Co., der Joghurt hält sich rund zwei Wochen.

Obwohl noch am Anfang seiner Karriere als Käser, bekommt der 32-Jährige schon jetzt Anfragen nach neuen Produkten – für gereiften Käse zum Beispiel. Auf dem Hof sollte sich doch ein Keller dafür finden lassen? Jörg Fiedler grinst verschmitzt. „Mal schauen.“

