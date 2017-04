Willkommen im Freizeitpark Sabine Pohlan aus Langenhennersdorf hat ein ungewöhnliches Hobby. Dabei helfen ihr auch Kunden. Nun fehlt nur noch der Eiffelturm.

Bagger, Schubkarren und Lokomotiven stehen im kleinen Park an der Langenhennersdorfer Hauptstraße. Gestaltet und gepflegt wird er seit Jahren von Sabine Pohlan. © Norbert Millauer

Der blaue Bagger stand eines Tages bei Sabine Pohlan vor der Haustür. Es hat sich herumgesprochen, dass die Langenhennersdorferin ein Faible für solche Fahrzeuge hat. Nun fällt der Bagger Vorübergehenden sofort ins Auge. Er hat seinen Platz auf der Fläche an der Hauptstraße gefunden, die Sabine Pohlan seit Jahren pflegt und gestaltet. Vorher war das ein steiler Hang, heute hat er mit Steinen abgeteilte Absätze.

Sabine Pohlan ist eine gebürtige Langenhennersdorferin und mag es, wenn es schön im Dorf ist. „Ich mache das alles selbst, das ist mein Zeitvertreib und Hobby“, sagt sie. So hat sie auch die Griffe der Schubkarre unterhalb des Baggers selbst gelb „angepinselt“ und die kleine Lokomotive gebaut. Die große hat sie beim Hochwasser 2002 aus dem Schlamm gehackt. So kommt immer mal was dazu, wie eben der Bagger, den die Sparkassen-Mitarbeiterin einer Kundin zu verdanken hat. Manchmal, wenn es zu viel ist, verschenkt Sabine Pohlan auch was.

Nur etwas fehlt noch: „Ein Eiffelturm in die Mitte.“ Dass der geografisch nicht nach Langenhennersdorf passt, stört Sabine Pohlan nicht. Es ist ja kein Nachbau irgendeiner Gegend. „Hauptsache, es sieht schön aus.“ Wenn die Hochwasserbaustellen im Ort zu Ende sind, werde das insgesamt wieder mehr der Fall sein. Noch stehen große Bagger entlang der Straße und des Dorfbachs.

Während das Langenhennersdorfer Labyrinth bekannt ist, stutzen selbst Einwohner beim Stichwort Freizeitpark. So hat Bürgermeister Thomas Mutze (parteilos) das Werk von Sabine Pohlan getauft. Sie hat das so noch nicht gehört, ist überrascht und freut sich.

