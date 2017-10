Willkommen bei Mirjam Der einstige Pfennigfuchser in Heidenau wird Senioren-Residenz. Was unterscheidet diese von anderen Angeboten?

Cornelia Schmiedel macht aus dem ehemaligen Heidenauer Pfennigfuchser-Areal die Senioren-Residenz Mirjam. © Dirk Zschiedrich

Cornelia Schmiedel hat ein Imperium. Sie betreibt in Dresden einen Pflege- und Therapieverbund mit 100 betreuten Wohnungen und vier Wohngemeinschaften, in Heidenau eine Physiotherapie und eine Tagespflege, in Pirna eine Seniorenresidenz. Eigentlich hätte es gereicht. Immer wieder wurden ihr jedoch weitere Angebote für Dresden gemacht. Aber sie sagte: „Ich will was in Heidenau machen, nichts Neues, sondern etwas Altes erhalten.“

Seit sie vor drei Jahren für die CDU in den Stadtrat gewählt wurde, sehe sie das etwas anders, sagt sie. Vor über einem Jahr wurde ihr dann der Komplex des ehemaligen Key West mit dem Pfennigfuchser und der einstigen Gaststätte und Bar auf der Güterbahnhofstraße Heidenau vorgeschlagen. Sie wollte etwas mit Dachterrasse, und das ist hier an der Feldstraße in einer Kombination von Alt- und Neubau machbar.

Damit war die Frage des Standortes geklärt. Aber auch inhaltlich wollte Cornelia Schmiedel etwas anderes. Kein betreutes Wohnen und kein Pflegeheim, aber auch kein Hotel und doch von allem etwas. Cornelia Schmiedel spricht von einer komplett neuen Wohnform, die sie im Frühjahr 2018 eröffnen will. Was ist das Neue?

Der Name

Das Haus heißt Residenz, die 48 Wohnungen sind Appartments, statt betreut werden die Bewohner begleitet und es gibt Zimmermädchen. Der Name Mirjam für das Objekt ist familiär bedingt. Nachdem die Residenz in Pirna nach Cornelias Sohn Maximilian benannt wurde und sie noch eine Tochter Mirjam hat, war die Namenswahl in Heidenau einfach. Der Pfennigfuchser-Schriftzug verschwindet natürlich. In den überdachten Glasanbau kommt die Rezeption. Die Treppe bleibt auch, ein Fahrstuhl kommt dazu.

Die Bewohner:

In der Residenz sollen völlig Selbstständige ebenso wie Menschen mit Pflegestufe zwei oder drei in ihrer eigenen Wohnung leben können. Hinzu kommen 35 Tagespflegeplätze.

Der Komfort:

Vom Pflegeheim kommt die 24-Stunden-Betreuung, die es beim betreuten Wohnen in der Regel nicht gibt. Das Essen wird wie im Hotel in einem Restaurant, dem ehemaligen Gastraum, serviert, der Wellness-Bereich hat auch ein Heimgradierwerk für gute Luft, einen Friseur gibt es ebenfalls. Alle Appartments haben Internetanschluss und es gibt WLAN. Das Motto: Eigenständig und komfortabel leben ohne Kompromisse in der Pflege.

Der Preis:

Genau kalkuliert sind sie noch nicht, sagt Cornelia Schmiedel. Sie spricht von Preisen einer gehobenen Zwei-Raum-Wohnung. Die kleinsten Ein-Raum-Wohnungen sind 26 Quadratmeter groß, größere bis zu 44 Quadratmeter. Etwa acht Wohnungen sollen möbliert angeboten werden. Pflegeleistungen bezahlt je nach Pflegestufe die Pflegeversicherung oder sie sind privat zu finanzieren. Ebenso wird eine Pauschale fällig, die unter anderem die Ausgaben für die Rezeption und die Nutzung von Räumen begleicht. Den Notruf bezahlen in der Regel die Kassen. Bewohner können selbst kochen oder im Restaurant buchen, mehrmals am Tag oder nur eine Mahlzeit.

Die Mitarbeiter:

30 Beschäftigte werden sich um die Bewohner kümmern – Pflegefach- und Hilfskräfte, Zimmermädchen, Fachleute für Küche und Restaurant.

Heidenau boomt – beim Wohnungsbau und auch bei den Wohnungen für Senioren. Die städtische Wohnungsgesellschaft (WVH) eröffnete schon 2001 das betreute Wohnen im Elbblick an der Dresdner Straße. Vor drei Jahren folgte der Sonnenhof in Mügeln, der nun erweitert werden soll. 2015 folgten die Johanniter mit ihrem Zentrum an der Burgstraße. Damit hat Heidenau bereits 176 betreute Wohnungen. Nun kommen noch einmal 48 in der Residenz Mirjam dazu. Und auch die WVH plant eine Erweiterung des Sonnenhofes in zwei Abschnitten, bis 2023 entstehen so 108 Wohnungen. Heidenau hat dann insgesamt 332 Alten-Wohnungen. Noch immer nicht zu viel, sagen Stadtväter und Investoren. Mit den mehr werdenden Alten wächst der Bedarf an altersgerechten Wohnmöglichkeiten. Das ist unstrittig. Diskutiert werden nur immer wieder die Kosten und wer sich welche Angebote künftig leisten kann. Solange der Bedarf größer ist als das Angebot, werden die Preise nicht sinken.

„Das Objekt ist sehr groß“, sagt Cornelia Schmiedel auf dem Weg nach unten in die einstige Bar. Hier stehen Fitnessgeräte und ist es stockdunkel. Das bleibt es auch erst einmal. Dann entsteht hier ein Raum für Veranstaltungen, der auch vermietet werden kann. 2018 feiert das Schmiedel-Imperium 25-jähriges Bestehen. Irgendwann könnte Tochter Mirjam die Residenz übernehmen. Aber erst macht sie ihr Abi.

