Kolumne Wellers Woche Willkommen bei der CDU Wie man ungern gesehene Gäste garantiert fernhält: eine Anleitung für Einladungen.

Ganz unpolitisch thront der goldene Rathausmann über dem Stadtrat. © Archivbild: Jörn Haufe

Wer im politischen Dresden das Wort Kontrahenten hört, denkt sofort an die CDU und das links-grüne Mehrheitsbündnis im Stadtrat. Sie können nicht miteinander, aber offenbar sehr gut ohne einander. In der politischen Auseinandersetzung im Stadtrat wird gerne mal gegeneinander gepöbelt. Auf dem gesellschaftlichen Parkett wurde zumindest aber bisher die Form eingehalten. Da muss zwar nicht gleich CDU-Urgestein Christa Müller die Tischdame beim Semperopernball von Linken-Anführer André Schollbach sein. Aber der Anstand wurde zumindest gewahrt.

Diesen durchbricht die CDU nun. Sie lädt zwar – weil man das so macht – die Fraktionschefs von Linken, Grünen und SPD zu ihrem Neujahrsempfang im Februar ein. Aber wie! In der Einladung steht, für alle sichtbar: Während die rot-grün-rote Stadtratsmehrheit der Philharmonie um eine halbe Million Euro kürzen wollte, haben CDU-Politiker mit Kulturschaffenden gesprochen. Das ist ungefähr so, als würde man Nazis in eine Asylunterkunft zum Kulturaustausch laden – oder Schwule zum Kameradenabend der NPD und vorher schön hetzen. Willkommenskultur geht anders.

Zumal die Aussage der CDU nicht so ganz stimmt: Sie hat die strittige Summe mal eben verdoppelt, und es ging um keine Kürzung, sondern darum, dass die Erhöhung von mehreren Millionen Euro geringer ausfällt als gewünscht. Aber sei es drum, für eine knackige Einladung kann man es auch mal nicht so genau nehmen.

Wir lernen daraus: Wenn Dresden die CDU nicht hätte, gäbe es quasi keine Philharmonie mehr, wahrscheinlich nicht mal den Kulturpalast. Wie war das mit den Mehrheiten im Stadtrat gleich noch? Ach ja, die CDU hat da nichts mehr zu sagen. Deshalb würde ich, wenn ich an der Stelle der unwillkommenen Gäste wäre, entweder hingehen und freundlich grinsen oder die Zeit nutzen und den Mietern in mehr als 40 000 Wohnungen erzählen: Die CDU hat eure Wohnungen verkauft, bald müsst ihr raus. Das stimmt zwar auch nur zum Teil, sorgt aber für Stimmung – garantiert.

