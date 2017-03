Willkommen auf der Burg Der alte Kassentresen auf Burg Stolpen hat ausgedient. Ein neuer Empfang ist nicht die einzige Verbesserung zu Saisonbeginn.

Burgleiter Jürgen Major zeigt den neuen Tresen im Kassenbereich der Burg Stolpen. Dieser wird gerade umgestaltet. © Dirk Zschiedrich Burgleiter Jürgen Major zeigt den neuen Tresen im Kassenbereich der Burg Stolpen. Dieser wird gerade umgestaltet.

Die provisorische Kasse aus der Bauzeit, hier mit dem Veranstaltungsverantwortlichen Bernd Kara, wird wieder abmontiert.

Hell, freundlich und modern wird der neue Eingangsbereich der Burg Stolpen mit Kasse und Durchgang. Derzeit sind dort noch die Handwerker zugange. Spätestens bis Ostern soll alles schick sein.

Der alte Tresen im Kassenbereich hat schon 25 Jahre auf dem Buckel. Für etwas Neues war es schon lange Zeit. Geplant war die Modernisierung beim zuständigen Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) auch.

Ob aber Maßnahmen realisiert werden, ist immer eine Frage des Geldes. Nun hat es dieses Mal auch für Burg Stolpen gereicht. „Für uns ist das natürlich eine feine Sache, wenn jetzt der gesamte Eingangsbereich fit gemacht wird“, sagt Burgleiter Jürgen Major. An Bauleute ist man auf der Burg gewöhnt. Denn an solch einem alten Gemäuer gibt es immer viel zu tun.

Die Bauarbeiten finden auch dieses Mal bei laufendem Betrieb statt. Bis Ostern ist zwar die besucherärmere Zeit. Dennoch hatte man sich eine kluge Übergangslösung überlegt. Dazu mussten allerdings diejenigen, die Kassendienst haben, umziehen. Aus dem alten Tresen und ein paar neuen Brettern wurde das Übergangskassenhaus gezimmert. Das wird wieder abmontiert. Frei bleibt dieser Platz nicht. „Es kommen zunehmend Motorradfahrer auf die Burg. Damit die nicht alles mit sich herumschleppen müssen, werden für sie ein paar Aufbewahrungsmöglichkeiten geschaffen“, sagt Jürgen Major.

Gebaut wird aber nicht nur im Eingangsbereich. Auch in der Kornkammer, also dem Burgtheater, sind die Handwerker anzutreffen. Sie modernisieren die Lichtanlage. Viel Zeit bleibt ihnen nicht mehr. Schon am 7. April soll hier die erste Veranstaltung stattfinden. Künstler wie Gäste werden eine komplett neue Technik und LED-Beleuchtung vorfinden. Bis dahin müssen die Mitarbeiter der Burg in die Geheimnisse der komplizierten Technik eingeweiht werden.

Mit einem einfachen Lichtschalter ist es dann nicht mehr getan. Im Zuge der Bauarbeiten wird auch einiges in Sachen Brandschutz getan. So wird der Eingangsbereich mit modernen Brandschutztüren ausgestattet, die dann auch den neuesten Anforderungen entsprechen. Im Laufe des Jahres folgen dann weitere kleinere Reparaturen und Instandhaltungen. „Ich bin froh, dass hier kontinuierlich investiert wird. Wir haben im Laufe der Jahre einen sehr guten Stand erreicht“, sagt Jürgen Major. Die Besucher wird es ebenfalls freuen. Immerhin kamen im vergangenen Jahr fast 98 000 Gäste auf die Burg Stolpen.

Darüber hinaus steht jetzt auch wieder ein gut begehbarer Rundweg zur Verfügung. Der ursprüngliche war ziemlich holprig. Die Stadt Stolpen, in deren Zuständigkeit der Weg fällt, hat diesen wieder instand setzen lassen.

