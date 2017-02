Willi will warnen Mit einer Dinosaurier-Handpuppe klärt Ex-Polizist Ronald Börner Senioren über Trickbetrug auf. Kann das gutgehen?

Die Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen lädt Ronald Börner und seinen Dino in die Einrichtungen des Verbands ein, um über den Schutz vor Betrügern zu sprechen. Am Dienstag war das Duo in der Seniorenwohnanlage „Böttgerhof“ in Meißen zu Gast. © Claudia Hübschmann

Es ist der kritische Moment seines Auftritts, nur fünf Minuten nach Beginn: Ronald Börner beugt sich über eine große, dunkle Kiste, die vor ihm auf dem Boden steht, rund 20 Augenpaare von Bewohnern der Seniorenwohnanlage „Böttgerhof“ in Meißen sind auf ihn gerichtet. Zuvor hat der Kriminalhauptkommissar a. D. erklärt, dass er noch jemanden mitgebracht habe, der wahrscheinlich gerade in dieser Kiste schlafe. Er hält ein Ohr an die Box, dann macht er Schnarchgeräusche. Bei den Kindern, für die er sonst solche Veranstaltungen gibt, kommt so was super an. Werden die Senioren es albern finden?

Ein paar von ihnen kichern, und als Willi schließlich aus der Kiste auftaucht – eine große, grüne Dinosaurierpuppe im Feuerwehrmann-Pulli – da ist das Eis gebrochen, die Rentner müssen lachen. Auch weil Willi einen Brief dabei hat, den wahrscheinlich alle hier schon einmal so oder so ähnlich erhalten haben: eine Einladung zu einem Ausflug ins Erzgebirge, Gratisessen, viele Geschenke – vom Schwibbogen bis zum Käsepaket – und ganz am Rande eine Werbeveranstaltung.

Mit seiner Handpuppe will Börner, der lange die Präventionsdienststelle beim Landeskriminalamt Dresden leitete, Senioren auf unterhaltsame Weise über Betrugsversuche aufklären. Dass so etwas klappen kann, hat Börner schon einmal bewiesen: Er erfand den beliebten Polizei-Dino Poldi.

Betrugsversuche aus der Praxis zurück 1 von 3 weiter Das angebliche Gewinnspielabo: Ob die 76-jährige Frau aus Weinböhla und ihr drei Jahre älterer Mann schon einmal die Ratschläge von Willi und Ronald Börner gehört haben, ist nicht bekannt. Doch auch so sind sie Ende Januar 2016 nicht auf einen Telefonbetrüger hereingefallen, der einen Gewinn aus einem angeblichen Gewinnspielabo versprach. Dafür sollten aufgelaufene Kosten von 4800Euro bezahlt werden. Trotz Androhung einer Kontosperre gingen die Weinböhlaer nicht auf die Forderung ein, sondern verständigten die Polizei. Der Lederjackentrick: Die Beamten warnten im Februar 2016 auch vor Betrügern, die mit dem „Lederjackentrick“ in Meißen und Coswig unterwegs waren. Die Täter sprachen gezielt Senioren auf der Straße an und gaben sich als alte Bekannte aus, die den Angesprochenen dann ein vermeintlich großzügiges Geschenk in Form von teuren Lederjacken machten. „Wenig später lassen die „guten alten Bekannten“ dann aber die Maske fallen“, schreibt die Polizei. „Sie fordern von den Senioren teils vierstellige Beträge für die in Wahrheit minderwertigen Jacken.“ Ein knapp 80-jähriger Coswiger hat sich dadurch so unter Druck setzen lassen, dass er bei seiner Sparkasse 1000Euro abheben wollte. Die Bankmitarbeiter informierten stattdessen aber die Polizei, nachdem der Mann ihnen erzählt hatte, wofür er das Geld verwenden wollte. In ähnlichen Fällen wurden die Jacken bei Senioren „vorübergehend“ in Zahlung gegeben. Der Goldringtrick: „Ein altbekannter Trickbetrug ist zurück in der Region“, schrieb die Polizei im vergangenen April in ihrem Bericht. In Coswig und Radebeul trieben damals Betrüger mit dem „Goldringtrick“ ihr Unwesen. Am Ringpark in Coswig hatte ein Betrüger nach auffälligem Bücken Passanten angesprochen, dass sie eben einen Ring verloren hätten. Dann zeigte er ihnen einen massiven, goldfarbenen Ring und verlangte sofort Finderlohn. Ein 45-jähriger Coswiger fiel nicht auf den Trick herein und gab den Ring in einem Geschäft ab, ohne Finderlohn zu zahlen. Mehr Glück hatte der Betrüger in Radebeul: Ein 76-Jähriger zahlte ihm für den Ring sofort 50 Euro, hinterher stellte sich das Schmuckstück als wertlos heraus. „Der 76-Jährige war auch nicht der erste, der mit einem solchen Ring beim Juwelier war“, so die Polizei. (SZ/dob)

Im Zwiegespräch mit Poldi-Nachfolger Willi, der eigentlich Feuerwehrmann ist, schildert der frühere Polizist fiktive und reale Fälle. Vom Enkeltrick haben die meisten schon einmal gehört. Ein Rentner wird von einem jungen Menschen angerufen, der meist etwas sagt wie: „Rate mal, wer dran ist!“ „Wenn die Oma dann sagt: Bist du das, Oliver? – dann schnappt die Falle schon zu“, so Börner. Denn der Anrufer gibt sich nun als der Enkel Oliver aus, der in einer Notsituation ist – Autounfall in Italien, schwere Krankheit – und dringend Geld braucht, natürlich immer in bar. Weil der falsche Oliver aber nicht selbst kommen kann, schickt er einen Bekannten, der die Seniorin dann um ihr Erspartes bringt. 48 000 Euro habe eine Rentnerin so schon verloren, erzählt Börner.

Oder der Trick mit dem Zettel: Eine sympathisch aussehende Frau steht vor der Wohnungstür und behauptet, sie wollte die Nachbarin besuchen, die aber nicht da sei. Ob sie ihr vielleicht eine Nachricht auf einem Zettel hinterlassen dürfe? Es sei sehr wichtig. Die gutgläubige Seniorin nimmt die Frau mit in ihre Küche, wo sie Zettel und Stift aufbewahrt, und beide kommen kurz ins Gespräch. Dass die Fremde wie selbstverständlich die Küchentür hinter sich zuzieht, die Wohnungstür aber offenstehen lässt, merkt die Rentnerin nicht. Auch die Begleiter der Frau, die nun die anderen Zimmer nach Geld und Schmuck durchsuchen, sieht sie nicht.

Für jeden Betrug hat Ex-Polizist Börner auch einen Ratschlag, wie man ihn vermeiden kann: Beim Enkeltrick soll man zum Beispiel vorschlagen, erst einmal die Eltern des Anrufers zu informieren, oder gleich die Polizei anrufen. Und allgemein gilt: „An der Wohnungstür ist Schluss. In die Wohnung kommt niemand, den sie nicht kennen.“ Auch niemand, der sich als Polizist, Teppichverkäufer, Mitarbeiter der Wasserwerke oder Fernsehtechniker vorstellt. Heutzutage könne man mit dem Computer jeden Dienstausweis ganz einfach nachmachen. Ein Tipp, der überrascht: „Wenn Ihnen jemand die Handtasche abnehmen will – dann lassen Sie einfach los.“ Ein möglicher Knochenbruch durch einen Sturz sei schließlich schlimmer und man könne ja direkt die Polizei informieren.

„Die Welt ist voll von Gangstern, Gaunern und Ganoven“, sagt Willi mit seiner Quietschstimme. „Ja, so isses“, pflichtet ihm ein Mann aus der letzten Reihe leise bei. Lauter ist die Zustimmung, als Börner eine weit verbreitete Masche beschreibt: „Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen!“ „Erst gestern wieder“, sagt ein Rentner. Die Senioren wissen, dass sich dahinter ein Trick verbirgt, bei dem man, um an das ganz große Geld zu kommen, erst eine Bearbeitungsgebühr überweisen soll.

Willi ist, obwohl er ein so großer Käsefan ist, am Ende auch von seinem Ausflug ins Erzgebirge abgekommen. Von dort würde er nämlich eh nur Ramsch mitbringen – und eine Rheumadecke für 250 Euro, die ihm bei der Werbeveranstaltung aufgeschwatzt wurde.

