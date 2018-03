Willi Papperitz hat es geschafft Dank vieler Unterstützer konnte der Liedermacher seine erste CD als Whysker aufnehmen. Das feiert er in Freital im BC Hainsberg.

Musiker Willi Papperitz gibt seine erste Whysker-CD heraus. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Sein Ziel war ehrgeizig: 5 500 Euro wollte der Freitaler Liedermacher Willi Papperitz über die Internetplattform Startnext auftreiben, um sein erstes Album als Whysker aufzunehmen. „Die Unterstützung war gewaltig“, freut sich der Musiker. Am Ende kamen sogar 5 700 Euro zusammen, mit denen er die Rechnungen für das Studio im Schloss Röhrsdorf, das nötige Personal sowie den Grafiker für die Gestaltung des Covers der CD bezahlen konnte.

Die Aufnahmen, an denen insgesamt neun Musiker beteiligt waren, sind mittlerweile abgeschlossen und werden nun noch gemixt. „In der Ferne“ soll das Album heißen, das zehn Lieder von Papperitz vereint. Die Veröffentlichung ist für den April geplant und soll in den Ballsälen Coßmannsdorf groß gefeiert werden. Mit einem Konzert in großer Band-Besetzung, einem Film aus dem Studio und einer Grillparty.

Party zur ersten Whysker-CD, am 29. April, ab 17 Uhr, im und am BC Hainsberg, der Eintritt ist frei.

