Will Wehlen die Wand? Ein Pötzschaer Verein befragt Einwohner zum Bahnlärm. Er zweifelt an den Messergebnissen.

© Norbert Millauer

Lärmschutzwand – ja oder nein? Und wenn ja, zwei Meter hoch oder doch nur 55 Zentimeter? Bei einer Bürgerversammlung vergangene Woche entbrannte unter den Einwohnern des Wehlener Ortsteils Pötzscha eine Diskussion (SZ berichtete). Die Pläne der Deutschen Bahn zur Reduzierung der Dezibel entlang der Gleise würde nicht allen Bürgern gleich viel nutzen. Die Meinungen gehen auseinander, weswegen der Geselligkeitsverein Lustige 7 unter Vorsitz von Wolfgang Thomas einen Fragebogen unter den Anwohnern verteilt hat.

Noch bis Dienstag haben die Pötzschaer für die Beantwortung Zeit. Gefragt wird beispielsweise, ob die Bahn schnellstmöglich Maßnahmen ergreifen soll, ob diese von Steuergeldern finanziert werden sollen und ob die Pötzschaer für das Gesetz für leisere Güterzüge auf deutschen Schienen sind. Dieses wurde allerdings bereits im März im Bundestag beschlossen. Ebenfalls durch ist die Machbarkeitsstudie zum Bahnlärm im Elbtal. Wolfgang Thomas zweifelt diese trotzdem an, weil er selbst andere Dezibelzahlen gemessen hat, als in der Studie angegeben.

Die ausgefüllten Fragebögen will Wolfgang Thomas kommende Woche an den Wehlener Stadtrat übergeben. Bürgermeister Klaus Tittel (CDU) kündigte in der jüngsten Sitzung an, bald zu informieren, wie beim Thema Bahnlärm in dem Ort weiter verfahren wird. Stadt Wehlen muss nämlich selbst entscheiden, ob man den Plänen der Bahn zustimmen will oder nicht. In welcher Form die Entscheidung getroffen werden soll, steht noch nicht fest. (SZ/nr)

