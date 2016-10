Wilhelm-Busch-Grundschule gewinnt Riesen-Spielepaket Der bundesweite Wettbewerb bringt den Hortkindern in Zittau-Süd Spiele im Wert von 1 400 Euro ins Haus.

Gemeinsam mit Hortleiterin Sabine Rapat (links im Bild) und Bettina Gärtner (Mitte) nehmen die Hortkinder die Spiele in Besitz. © Mario Heinke

Eine vorfristige Weihnachtsbescherung konnten die 187 Kinder der Wilhelm-Busch-Grundschule in Zittau-Süd am Donnerstagnachmittag erleben. Nur der Weihnachtsbaum fehlte.

Bettina Gärtner vom Kids-Spielwarenfachgeschäft in der Reichenberger Straße schleppte fünf große Kartons in den Speisesaal. Der Inhalt: Spiele im Gesamtwert von 1 400 Euro. Gemeinsam mit den Kindern baute Frau Gärtner die Spiele auf einem Tisch auf. Tabu XXL, Cluedo, Catan, Jenga, Mit Gallileo um die Welt, Der zerstreute Pharao, Kakerlakak oder Ubongo - geheimnisvolle Namen zieren die bunte Verpackung und weckten schnell das Interesse der Kinder. Hortleiterin Sabine Rapat erklärte den Kindern, wie es zu der außerplanmäßigen Bescherung kam. Auf der Didacta, einer Bildungsmesse in Köln, habe sie den Wettbewerb „Spielen macht Schule“ entdeckt und sich spontan mit dem Hort der Wilhelm-Busch-Grundschule beworben, erzählte Frau Rapat. Der Verein „Mehr Zeit für Kinder“, das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen sowie die deutsche Spielwarenindustrie und ihr Verband riefen 2014 die Bildungsinitiative „Spielen macht Schule“ ins Leben. Seit zwei Jahren vergibt die Initiative 100 kostenlose Spielepakete an Grundschulen mit Nachmittagsbetreuung. Beim Spiel lernen Kinder beiläufig und ohne große Anstrengung. Das ist eine der wichtigsten Funktionen. Im Zusammenspiel mit anderen erwerben Kinder soziale Kompetenzen und lernen ihre Emotionen in den Griff zu bekommen, heißt es im Begleitheft zum Spielpaket.

Im September ging die Gewinnbenachrichtigung bei Frau Rabat in Zittau ein. Die Freude im Hort war groß, denn laut Statistischem Bundesamt gibt es weit über 15 000 Grundschulen in Deutschland. Die Chancen ein Spielepaket zu gewinnen, waren somit relativ gering.

Die Übergabe der Spielpakete übernimmt bei der Aktion das örtliche Spielwaren-Fachgeschäft, in dem Fall Kids Spielwaren. Inhaber Bernd Gärtner hat bereits zugesagt, Tricks und Kniffe der einzelnen Spiele an einem Nachmittag im Hort zu verraten. Frau Rapat plant außerdem einen Spielenachmittag mit den Eltern. Auch Wilhelm Busch wusste schon, dass stures Pauken allein nicht viel bringt. Er schrieb in Max und Moritz: „Nicht allein das ABC bringt den Menschen in die Höh“.

