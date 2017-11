Wildzäune werden repariert

Die Forstwirte Martin Kabowska (r.) und Matthias Wittwer beseitigen im Revier Moritzburg von Sachsenforst Sturmwürfe. © Norbert Millauer

Durch die orkanartigen Böen des Sturmes Herwart wurden am letzten Oktober-Wochenende auch im Moritzburger Staatswaldrevier zahlreiche Bäume umgeworfen und abgeknickt. Insgesamt kommen so über 1 000 Kubikmeter Sturmholz zusammen, die nun in den nächsten Wochen und Monaten aufgearbeitet werden müssen. Durch die umstürzenden Bäume wurden aber auch mehrere Kilometer Wildzaun in Mitleidenschaft gezogen mit denen Verjüngungsflächen und Neuanpflanzungen geschützt werden sollen. Die Waldarbeiter Martin Kabowska (r.) und Matthias Wittwer sind jetzt dabei, diese Schäden zu reparieren. (SZ)

