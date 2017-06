Wildwuchs verschwindet Der Kreisverkehr in Naundorf soll aufgefrischt werden. Doch auch an anderen Stellen in Radebeul wuchern die Pflanzen.

Die Stadt hat eine Grünfläche angelegt und jetzt wächst dort das Unkraut, sagte Stadtrat Christian Fischer (Linke) im Bauausschuss. Er meint den Kreisverkehr in Naundorf, wo auch solche Pflanzen wuchern, die dort nicht gepflanzt wurden.

Das soll sich jetzt ändern. Ein Auftrag sei schon ausgelöst, sagte Baubürgermeister Jörg Müller. Doch auch an anderen Stellen in der Stadt müsste dringend mal nachgeschnitten werden, findet Fischer. Etliche Straßenschilder seien dermaßen eingewachsen, dass man sie gar nicht mehr lesen kann. Beispielsweise an der Seweningstraße. Für Einheimische sei das vielleicht kein sehr großes Problem, so der Stadtrat. Für Ortsunkundige aber schon.

Einen Beschnitt bräuchten auch die Linden vor den Landesbühnen an der Meißner Straße, sagte er. Dort könne jemand, der größer ist als 1,60 Meter, nicht mehr drunter durchlaufen.

