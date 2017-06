Wildwuchs nervt Anwohner Nicht alle Straßenränder in Mockethal sind gemäht. Und das zur 600-Jahr-Feier. Die Stadt verspricht Abhilfe.

Der Rand der Arthur-Thiermann-Straße ist zugewuchert. © Huisinga

Mockethal kommt an diesem Wochenende ganz groß raus. Gefeiert wird das 600. Jubiläum des Ortes. Dazu haben sich die Anwohner allerhand einfallen lassen. Doch es gibt auch kritische Stimmen. Einige bedauern, dass die Stadt es versäumt hat, rechtzeitig zum Fest die Straßenränder zu mähen. „600 Jahre Mockethal und wie sehen die Straßengräben aus? Das Unkraut wächst bis zu 150 Zentimeter hoch“, schreibt eine Anwohnerin verärgert. Sie empfiehlt den Stadtvätern aufzuwachen.

Doch das Rathaus will sich keinen Dauerschlaf vorwerfen lassen. „Das Mähen der Straßenränder im gesamten Stadtgebiet ist in Auftrag gegeben worden“, teilt Stadtsprecher Thomas Gockel mit. Wann allerdings Mockethal und Zatzschke dran sind, konnte er nicht sagen.

Ob sich die Feierwütigen wirklich von dem Anblick der Straßenränder die gute Laune verderben lassen? Fraglich, denn dafür ist das Programm zu gut. Organisiert wird das Ortsfest vom Heimatverein Mockethal. Bereits am 9. Juni startete die Party auf dem Mockethaler Rundling. Am 10. Juni geht es weiter, und der Kunsthof gesellt sich als Veranstaltungsort mit dazu. Hier wird Puppentheater, ein Trommel-Workshop und ein Mitmach-Parcours angeboten. Für die gesetzteren Semester gibt es zur Kaffeezeit etwas Blasmusik, bevor am Abend die Band „Shamrock Shell“ frische irische Musik aufspielt. Höhepunkt ist am Sonntag der große Festumzug mit circa 30 Bildern, die Szenen aus sechs Jahrhunderten Mockethal zeigen.

