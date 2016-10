Wildwuchs in der Johannstadt Die Stadt unternimmt nur wenig gegen Gestrüpp. Anwohnern passt das nicht. Im kommenden Jahr soll sich das ändern.

Ungezähmtes Unkraut am Stresemannplatz. Kein schöner Anblick, aber Stadtführungen kommen hier täglich vorbei. Das sorgt für Unmut. © Rene Meinig

Wild wuchert das Unkraut. Einige der Pflanzen haben schon längst die Ein-Meter-Marke geknackt. Mittendrin steht ganz verloren ein kleiner Baum. Das Holz der Pflöcke, die ihn halten, ist noch ganz frisch, der Baumstamm jung.

Walter Gertenbach kann nicht verstehen, warum niemand etwas gegen dieses Buschwerk unternimmt. „Da werden neue Bäume gepflanzt und gleichzeitig kümmert sich keiner um ihre Pflege.“ Der Rentner ist viel mit dem Fahrrad in Dresden unterwegs. Dabei entdeckt er einiges, womit er unzufrieden ist. Die Grünanlagen in der Johannstadt sind ihm besonders wichtig, denn hier ist er aufgewachsen. Immer wieder gibt er der Stadt Hinweise auf ungepflegte Flächen. Dabei hat der 68-jährige Dresdner durchaus die Erfahrung gemacht, dass die Stadt auf seine Hinweise reagiert. „An der Ecke Fetscher-/Blasewitzer Straße sah es genauso zugewildert aus wie hier“, erzählt der Rentner. „Ich habe dann mit einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung telefoniert – ein paar Tage später war alles in Ordnung gebracht.“ Als er jedoch wenig später in der Sächsischen Zeitung las, dass die Stadt 29 000 neue Bäume pflanzen will, war Gertenbach verärgert. „Jetzt kümmert sich schon keiner um das, was da ist und dann wollen sie noch mehr pflanzen.“

Er hat den Eindruck, dass die Stadt auf dem Gebiet außerhalb des alten 26er-Rings zu wenig an den Grünanlagen macht. Aber auch in die Johannstadt kommen Touristen. „Es ist doch vollkommen klar, dass sich die Dresdner Gäste auf die Altstadt konzentrieren. Da muss alles perfekt sein. Aber auch hier in der Johannstadt fahren die roten Doppeldecker durch. Was macht das für einen Eindruck?“

Die Mitarbeiter des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft rücken zwar aus, wenn das Unkraut sprießt. Aber wenn das Geld oder das Personal nicht ausreichen, passiert gar nichts. Dies teilte das Amt auf Nachfrage der SZ mit. Das Ergebnis ist am Stresemannplatz zu sehen.

Offenbar gibt es aber zumindest ab kommendem Jahr Hoffnung, dass sich daran etwas ändert. Von der Stadt wurde zusätzliches Geld eingeplant. Das Grünflächenamt möchte mit diesen Mitteln für das Jahr 2017/2018 eine Firma engagieren. Die soll dann die Flächen rund um die Bäume pflegen und sauber halten. Walter Gertenbach wird genau beobachten, ob sich dann auch endlich etwas in der Johannstadt tut. Auch die Touristen wird es freuen.

zur Startseite