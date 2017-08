Wildwuchs auf dem Gehweg Anwohner ärgern sich über ein Stück Bürgersteig, das völlig zugewachsen ist. Dass ein größeres Problem dahinter steckt, verneint die Stadt aber.

Wer diesen Fußweg im Heiligen Grund nutzen will, braucht festes Schuhwerk und am besten eine Heckenschere. © Claudia Hübschmann

Die Stelle, an der die Anwohner der Grundstraße aufgehört haben, sich um den schmalen Gehweg auf der anderen Straßenseite zu kümmern, weil der Streifen dort in die Verantwortung des städtischen Bauhofs übergeht, ist deutlich zu erkennen. Ein Straßenschild sagt, dass hier der Proschwitzer Weg beginnt, der durch den Wald bis hoch zum Schloss führt. Doch schon hier, direkt nach einem langen, gepflegten Stück, beginnt eine Art kleiner Wald: Die paar Meter, die der Gehweg noch um die Kreuzung herumführt, bis er plötzlich ganz aufhört, sind völlig verwildert. Wer hier noch gehen wollte, müsste eine Heckenschere bei sich führen.

„Hier kommt kein Fußgänger mehr durch, sie müssen alle auf die Straße ausweichen“, erklärt ein Anwohner, der einen Kleingarten in der Sparte „Heiliger Grund“ hat, aber nicht namentlich in der Zeitung genannt werden möchte. Auf der anderen Straßenseite gibt es gar keinen Fußweg.

Dass das schmale Stück einmal ein Bürgersteig war, ist nicht gleich zu erkennen. Circa einen Meter hoch wachsen hier blühende gelbe Sträucher, dazwischen blüht es lila und weiß, ein paar Brombeeren an einem Strauch sind schon reif. Wer sich streckt und über den Wildwuchs und den grünen Zaun dahinter blickt, sieht noch mehr Wildnis: Hier standen bis vor zwei Jahren noch Parzellen des Vereins „Heiliger Grund“. Wegen Hochwassergefahr wurden sie abgerissen, die Stadt gewann so mehrere Hektar Überflutungsfläche hinzu. Geplant war, das Gebiet zu renaturieren und beweiden zu lassen.

Unkraut statt Schafen

Doch davon hat der Kleingartenbesitzer noch nichts bemerkt. Vom Proschwitzer Weg aus blickt er nach unten auf die grüne Fläche bis zum Niederauer Dorfbach. „Hier passiert gar nichts mehr“, sagt er und macht eine ausladende Handbewegung über den Graben. Lautes Grillenzirpen dringt aus ihm hervor, ein weißer Schmetterling flattert umher. Weiß ist, neben Grün, auch die bestimmende Farbe: Überall wächst blühender Giersch. Die wuchernden Doldenblütler sind verhasst bei Gärtnern, weil man sie nur schwer wieder loswird. Auch dort, wo früher Kleingärten standen, hat sich das Unkraut flächendeckend breit gemacht. Von Schafen habe der Kleingärtner hier noch nichts gesehen, ein Schäfer sei aber einmal dort gewesen.

Was den zugewachsenen Gehweg angeht, kann Anne Dziallas, die Leiterin des Büros des Oberbürgermeisters, Entwarnung geben. Der Fußweg stehe bereits auf der Liste zur Beseitigung des Wildwuchses. In den nächsten Tagen solle dies geschehen, teilt sie auf SZ-Anfrage mit.

Nicht bestätigen wollte die Sprecherin dagegen Gerüchte, nach denen der Bauhof derzeit personelle Engpässe und Krankheitsausfälle zu beklagen habe. Dass zum Beispiel die Hundewiese an der Elbe so zugewuchert sei, liege laut Dziallas nicht an fehlendem Personal, sondern daran, dass diese aus Naturschutzgründen nur einmal im Jahr gemäht werden dürfe. Nach SZ-Informationen wurden im Bauhof aber kurzfristig neue Mitarbeiter als Krankheitsvertretung eingestellt.

Auch zum Bereich der ehemaligen Gartenparzellen äußert sich Anne Dziallas. Dieser sei im Moment noch nicht verpachtet. Zuerst müsse noch die Renaturierung sowie die Umverlegung des Fürstengrabens durchgeführt werden. SZ-Nachfragen, wie das genau aussehen solle, blieben am Mittwoch unbeantwortet.

Mitte April hatte der Bauausschuss eine Vereinbarung mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Dresden und der Unteren Naturschutzbehörde zum Fürstengraben getroffen. Demnach soll das Gewässer zwischen der Einmündung des Platanengrabens auf Höhe Grundstraße bis zur Mündung in die Elbe im Winterhafen über 680 Meter renaturiert werden. Unter anderem sollen Reptilienhabitate eingerichtet werden.

