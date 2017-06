Wildwest gleich hinter Daubitz Das 22. Countryfest zog am Wochenende Tausende Besucher aus mehreren Bundesländern auf das Gelände der Forest Village Ranch.

Die Auftritte von Tom Astor & Band sowie von Linda Feller boten am Sonntagnachmittag als Höhepunkte des 22. Countryfestes noch einmal Schlager- und Countrymusik vom Feinsten. © Rolf Ullmann

So mancher Autofahrer, der am Sonnabendmittag zwischen Rietschen und Daubitz unterwegs war, rieb sich etwas verwundert die Augen. Da trabten doch tatsächlich drei Cowboys, wie im Wilden Westen, vor ihrem Fahrzeug. Die drei Muskeltiere, wie sich die Herren selbst bezeichneten, hatten sich gegen 6 Uhr im heimatlichen Forst in den Sattel ihrer Pferde geschwungen. Nach rund 60 Kilometern näherten sie sich nun ihrem Ziel, der Forest Village Ranch in Walddorf bei Daubitz. Das 22. Countryfest lockte aber nicht nur die Reiter aus der Grenzstadt an der Neiße, sondern auch aus 14 Bundesländern. Aus dem Randgebiet von Berlin begaben sich die Paare Kern/Wussow und Röbke/Becker auf den Weg in die Westernstadt. Stilgerecht in der Mode des der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Südstaaten der USA gekleidet, ließen sie sich zu gern vom Fluidum zwischen den Holzhäusern gefangen nehmen. Hartmut Kern, der bereits zum achten Mal hier weilte, kleidete seine Eindrücke in die Worte: „Hier wird dem Publikum unwahrscheinlich viel geboten. Wo gibt es das sonst, dass verschiedene Bands gleichzeitig auf mehreren Bühnen spielen? Die Ausstattung der Westernstadt überzeugt zudem durch ihre liebevoll gestalteten Details.“

Dafür, dass die Gäste zu einem solchen Urteil kommen, haben die Mitglieder und freiwilligen Helfer des Daubitzer Karnevalsvereins in den vergangenen sechs Wochen hart geschuftet. Aus den zunächst 20 Mitwirkenden, die mit den ersten Arbeiten begannen, wurden schließlich 60, die im unmittelbaren Vorfeld des Festes Hand anlegten. Rund 300 engagierte Vereinsmitglieder sowie weitere Freiwillige sorgten schließlich während der Veranstaltung selbst für den reibungslosen Ablauf sowie die Versorgung der Gäste. Konstantin Miethe gehörte zu den fleißigen, die an den unterschiedlichsten Punkten im Einsatz waren. Als Ordner wies er am Sonnabend die ankommenden Fahrzeuge auf die jeweiligen Parkplätze ein. Ebenso, wie alle anderen Helfer, die je Schicht etwa fünf bis sechs Stunden im Einsatz standen, verzichtete er auf einen Teil seiner Freizeit am ersten Ferienwochenende.

Die Band „Happy Texas“ eröffnete den musikalischen Reigen am Sonnabendnachmittag bis sich der Kreis am Abend mit dem Auftritt von Mrs. Greenbird schloss. Deren Sängerin Sarah Nücken vergab dabei ein großes Kompliment an das Publikum und an die Ausgestaltung der Bühne. „So viele Tänzer, wie hier auf der Ranch, hatten wir noch nie bei einem Auftritt.“ Auch von der Blumenpracht am Bühnenrand war sie sichtlich beeindruckt. Die Gärtnerei von Toralf Friedrich, der als amtierender Prinz des Daubitzer Karnevalsvereins das Zepter schwingt, sorgte für diese farbenfrohe Dekoration.

Als Linda Feller nach ihrem 90-minütigen Auftritt wieder zu Atem kam, sagte sie spontan, „Ihr seid ein super Publikum, danke“. Sie freut sich bereits schon jetzt auf die Büffeltaufe am 31. Oktober zum Saisonabschluss auf der Ranch. Diesem Urteil über den Veranstaltungsort sowie die Gäste des Countryfestes schloss sich auch Tom Astor vorbehaltlos an. „Eine tolle Kulisse und ein ebenso tolles Publikum“, befand er bereits vor seinem Auftritt am Sonntagnachmittag. Denn er betrat ja die große Bühne nicht zu ersten Mal. Viermal gab er hier mit seiner Band sowie einmal solistisch seine Visitenkarte ab. Auch diesmal enttäuschte er seine Fans auf dem voll besetzten Festplatz bei bestem Wetter nicht.

