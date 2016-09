Wildwest auf der Autobahn Ein Ehepaar fühlte sich auf der A 17 von einem anderen Fahrer bedrängt. Es folgten Beleidigungen und eine Ohrfeige.

Gerichtsbericht. Die Verteidiger sind sich einig: Den mutmaßlichen Opfern geht es nur um Schadenersatz. Mit dem Strafverfahren gegen ihre Mandanten würden die beiden Geschädigten lediglich den Weg für einen zivilrechtlichen Prozess ebnen wollen. Auf der Anklagebank neben den Anwälten sitzt ein gut situiertes Ehepaar aus Berggießhübel – wegen Nötigung, Körperverletzung und Beleidigung. Was war passiert?

Die beiden Angeklagten hatten im Juni 2014 auf der Autobahnabfahrt Bahretal ein anderes Fahrzeug mittels Vollbremsung zum Anhalten gezwungen. Anschließend war der Mann ausgestiegen und hatte dem Fahrer des anderen Wagens so hart ins Gesicht geschlagen, dass dieser eine blutende Wunde am rechten Auge davontrug. Zusätzlich soll die Ehefrau die Beifahrerin des Geschädigten auf übelste Weise beschimpft haben.

Am Amtsgericht Pirna weisen beide Angeklagte die Anschuldigungen von sich. Weder seien Beleidigungen gefallen, noch habe man eine Vollbremsung hingelegt, um das andere Auto zu stoppen. Lediglich zu dem Schlag sei es tatsächlich gekommen, sagt der Ehemann. Das aber nur, weil er sich gegen den angeblich aggressiven Geschädigten hatte zur Wehr setzen müssen. „Bei einer meiner Abwehrbewegungen muss ich ihn dann im Gesicht erwischt und die Sonnenbrille getroffen haben“, räumt der Pädagoge vor Gericht ein. Dadurch, so sagt er weiter, müsse er die Verletzung verursacht haben.

An jenem Tag, so erzählen die beiden Angeklagten, seien sie auf der A 17 von Dresden kommend, auf dem Heimweg nach Berggießhübel gewesen. Im Wildtunnel, kurz vor der Abfahrt Pirna, sei ihnen der VW des Geschädigten seitlich gefährlich nahe gekommen. Der Angeklagte sagt, dass seine Frau, die zu dem Zeitpunkt am Steuer saß, deswegen sehr erschrocken sei. Er habe ihr geraten, Gas zu geben, um dieser Situation zu entkommen. In Höhe der Anschlussstelle Pirna soll der VW dann wieder rechts neben ihnen aufgetaucht sein. Dem Ehepaar zufolge hätten die Insassen zu ihnen herüber gestikuliert und dabei ein Handy hochgehalten. „Ich wollte einfach nur da weg und nach Hause“, sagt die Frau. Ihr Mann war aber der Meinung, dass man das klären müsse.

Die Geschädigten erzählen nun, dass es genau andersherum war. Die Angeklagten seien es gewesen, die im Wildtunnel versucht hatten, sie am Rechtseinordnen zu hindern. Generell sei deren Fahrverhalten die ganze Zeit über unmöglich gewesen und das, obwohl sie – genau wie sie selbst – ein Kind mit an Bord hatten. Kurz vor der Abfahrt Bahretal habe das Ehepaar plötzlich und ohne zu blinken von der linken auf die rechte Fahrspur gewechselt. „Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich nicht auf den Standstreifen ausgewichen wäre“, sagt der 34-jährige VW-Fahrer. Er berichtet weiter, dass seine Lebensgefährtin alles mit ihrem Handy gefilmt hatte. Die Aufnahmen seien erst unterbrochen worden, als beide Fahrzeuge angehalten hatten.

Die Videoaufnahmen können zur Beweisaufnahme nicht mehr herangezogen werden, da das betreffende Mobiltelefon aufgrund eines Wasserschadens nicht mehr funktioniert. Nur wenige Standfotos, darunter eines, das den Angeklagten beim Verlassen seines Autos zeigt, ließen sich wiederherstellen. Dieses Foto, so sagt der Richter, untermauere die Darstellung der Geschädigten, da der Angeklagte darauf nicht so aussieht, als sei er gewillt, den Sachverhalt ruhig aufzuklären.

Für den Angriff auf den VW-Fahrer verurteilt er den Pädagogen zu einer Geldstrafe von 1 200 Euro. Da seine Frau ein höheres Einkommen hat, muss sie für das Ausbremsen und die Beleidigungen 3 600 Strafe Euro zahlen.

