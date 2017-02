Wildvogelgeflügelpest im Landkreis Görlitz bestätigt Am Mittwoch werden weitere tote Tiere untersucht.

Die Wildvogelgeflügelpest im Landkreis Görlitz hat sich bestätigt. © SZ/David Berndt

Der Verdacht auf hochpathogene Wildvogelgeflügelpest H5N8 bei Schwänen an einem Angelteich in der Nähe der Talsperre Quitzdorf hat sich bestätigt. Damit tritt ab 8. Februar der Sperrbezirk „Talsperre Quitzdorf“ von drei Kilometern und das Beobachtungsgebiet “Talsperre Quitzdorf Umland“` im Umfang von zehn Kilometern in Kraft. Der betroffene Angelteich ist gesperrt, er befindet sich in der Schutzzone. Inzwischen würden weitere Totfunde vor, die ab Mittwoch weiterführend untersucht werden sollen, teilte eine Sprecherin des Landratsamtes am Dienstag mit.

Des Weiteren hat sich der Befund von hochpathogener Wildvogelgeflügelpest H5N8 bei einem toten Schwan in Görlitz bestätigt. Damit bleibt der Sperrbezirk Görlitz und das Beobachtungsgebiet bis auf Widerruf weiterhin bestehen. Die genauen Grenzen der Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete sowie Tierseuchenrechtlichen Allgemeinverfügungen stehen im Internet. (szo)

