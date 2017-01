Wildtiere dürfen im Zirkus bleiben Kommunen dürfen einem Zirkus nicht die Aufführung untersagen, nur weil auch Wildtiere gezeigt werden.

Raubkatzen im Zirkus. © dpa

Als Marek Jama, Chefdresseur des niedersächsischen Zirkus Charles Knie, im Dezember 2016 mit mehr als 40 Tieren zum Dresdner Weihnachtszirkus reiste, wurde er von Tierschützern empfangen. Die Aktivisten demonstrierten für einen Zirkus komplett ohne Tiere. „Dresden sollte Tierquälerei einen Riegel vorschieben“, forderte auch die Organisation Peta.

Tiere gehören zum Zirkus einfach dazu, sagte Jama damals. Vor dem Verwaltungsgericht Hannover hat er nun recht bekommen. Das entschied am Montag, dass Kommunen einem Zirkus nicht die Aufführung untersagen dürfen, nur weil auch Wildtiere gezeigt werden. Das Gericht hat damit dem Eilantrag des Zirkus Charles Knie gegen die Stadt Hameln stattgegeben.

Der Stadtrat hatte dort beschlossen, kommunale Flächen nur noch Zirkusbetrieben zur Verfügung zu stellen, die keine wild lebenden Tiere wie Bären, Elefanten oder Raubkatzen zeigen. Dieses Vorgehen sei rechtswidrig, hieß es in dem am Montag veröffentlichten Beschluss des Verwaltungsgerichts. Ein Verbot wild lebender Tiere in Zirkussen könne nur vom Bund geregelt werden. Dieser habe im Rahmen des Tierschutzgesetzes aber lediglich festgelegt, dass das gewerbliche Vorführen von Tieren in Zirkussen einer behördlichen Erlaubnis bedarf. Weil der Zirkus, der in Hameln gastieren will, über eine entsprechende Erlaubnis verfüge, könne die Stadt kein Verbot aussprechen.

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hannover ist noch nicht rechtskräftig. Die Stadt Hameln kann Beschwerde einlegen. Würde die Entscheidung rechtskräftig, hätte sie überregionale Bedeutung. „Die Argumentation der Kammer betrifft im Grunde jede Kommune“, sagt Gerichtssprecher Burkhard Lange. (dpa/SZ)

