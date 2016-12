Wildschweine zerwühlen Rollbahn

Betrunken eingeschlafen – auf der Autobahn Bautzen. Besorgte Kraftfahrer meldeten der Polizei in der Nacht Sonntag per Notruf einen Pkw, der bei Bautzen unbeleuchtet auf dem Standstreifen der Autobahn stand. Eine Streife der Autobahnpolizei traf im Auto den 42-jährigen Fahrer an. Leere Flaschen Kräuterlikör im Innenraum des in Lettland zugelassenen VW Golf ließen den Verdacht aufkommen, dass der Mann betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr 2,8 Promille. Während der polizeilichen Maßnahmen ist der Berauschte schließlich eingeschlafen und war nicht mehr zu wecken. Sanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er seinen Rausch ausschlief. Dort wird der 42-Jährige erfahren, dass die Beamten seine Fahrerlaubnis eingezogen und den Volkswagen sicherstellen ließen. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Fall befassen.

Angelausrüstung gefunden – Eigentümer gesucht Bautzen. Die Polizei sucht die Eigentümer zweier Angelausrüstungen. Am 7. November haben Beamte der Kriminalpolizei die Wohnung eines 35-Jährigen an der Seidauer Straße in Bautzen durchsucht. Dabei fanden sie unter anderen zwei Angeltaschen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Ausrüstung aus einem Diebstahl stammen könnte und suchen nun den oder die rechtmäßigen Eigentümer. Es handelt sich um zwei grüne Angeltaschen der Marke Behr sowie mehrere Angeln und diverses Zubehör. Die Polizei bittet, dass sich der oder die Eigentümer im Polizeirevier Bautzen, Telefon 03591 356-0, melden.

Wildschweine aufs Rollfeld gelockt Großdubrau. Durch Wildschweine ist in den letzten Wochen die Start- und Landebahn des Flugplatzes Klix beschädigt worden. Dabei ist beträchtlicher Schaden entstanden. Dabei sind die Tiere nicht von allein über das Rollfeld hergefallen – sie wurden durch Unbekannte angelockt, die Mais und anderes Getreide hier verstreut haben. Die aufgewühlte Erde stellte eine erhebliche Gefahr für startende, landende sowie rollende Luftfahrzeuge dar. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Bautzen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Oktober oder November Beobachtungen am Flugplatz gemacht haben oder die Täter benennen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Bautzen, Telefon 03591 356-0, zu melden.

Mopedfahrer schwer verletzt Radeberg. Sonntagabend ist in Radeberg ein Moped-Fahrer von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Unfall geschah auf der Heidestraße, als der 28-Jährige in die Heinrich-Gläser-Straße abbiegen wollte. Als der Mann stoppte, fuhr ein Ford rechts an ihm vorbei. Dabei erfasste der Pkw das Moped. Der Zweiradfahrer kam in ein Klinikum. Der Schaden bezifferte sich auf rund 3500 Euro.

Vogelschreckgerät beschädigt Schönteichen. 2000 Euro Schaden sind am Grenzteich bei Brauna angerichtet worden. Spaziergängern fiel auf, dass die hier befindliche Schussanlage beschädigt worden war. Unbekannte warfen das Gerät, das zum Vergrämen von Vögeln diente, zwischen Sonnabendnachmittag und dem Sonntagmorgen am Ufer um. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Bautzen. Ohne Führerschein ist in der Nacht zu Montag ein 20-Jähriger in Niederkaina von der Polizei erwischt worden. Eine Streife kontrollierte den Audifahrer auf der Alten Dorfstraße. Die Beamten untersagten dem jungen Mann die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Fall befassen.

In Firma eingebrochen Bautzen. Beute von 16400 Euro haben Täter bei einem Einbruch in eine Firma an der Neusalzaer Straße in Bautzen gemacht. Ereignet hat er sich zwischen Sonnabendnachmittag und Sonntagvormittag. Die Diebe stahlen vier Dachboxen, sechs Kompletträder mit Felgen für Fahrzeuge der Marke Volvo, drei ferngesteuerte Modellautos sowie einen Kindersitz und andere Kleinteile. Durch den Einbruch entstanden darüber hinaus 1000 Euro Schaden. Der Kriminaldienst des Bautzener Reviers führt die weiteren Ermittlungen.