Wildschweine kollidieren mit Pkw

Achtung falsche Polizisten Moritzburg. Dienstag Vormittag meldete sich ein Unbekannter per Telefon bei einer 80-jährigen Frau aus Moritzburg und gab sich als Polizist aus. Im Gespräch teilte er der Seniorin mit, dass in Reichenberg eingebrochen worden sei und ein Täter gestellt wurde. Dabei soll auch ein Zettel mit der Adresse der älteren Dame gefunden worden sein. Vor diesem Hintergrund sollte sie ihr Geld bei der Polizei in Sicherheit bringen. Ein Bote würde dieses abholen. Die Seniorin schenkte der Geschichte keinen Glauben, beendete das Gespräch und verständigte die Polizei. (SZ)

In Getränkemarkt eingebrochen Meißen. Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag in einen Getränkemarkt an der Ossietzkystraße in Meißen ein. Die Täter waren gewaltsam durch die Eingangstür in den Verkaufsraum eingestiegen und durchsuchten diesen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. An der Eingangstür entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (SZ)

Pkw gestohlen. Radeburg. In der Nacht zu Dienstag entwendeten Unbekannte einen weißen Pkw Volvo vom Buchweg in Radeburg. Der Zeitwert des zwei Jahre alten Fahrzeuges wird mit 75 000 Euro beziffert. (SZ)