Wildschwein beendet Trunkenheitsfahrt bei Niesky Einer Frau wurde der Zusammenstoß mit dem Tier zum Verhängnis - die Polizei machte den Alkoholtest.

Symbolbild © dpa

Niesky. Eine Frau hatte in der Nacht zu Samstag Pech im Unglück. Die 45-Jährige fuhr mit ihrem Golf kurz vor 5 Uhr auf der B 115 in Richtung Görlitz. Zwischen der See´er und Jänkendorfer Kreuzung bei Niesky überquerte plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Das Wildschwein verendete am Unfallort. Ein bei der Dame durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein wurde eingezogen und die Fahrerlaubnis wurde ihr vorläufig entzogen. Außerdem wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet. (szo)

