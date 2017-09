Wildschwein aus Elbe gezogen Der 180-Kilo-Keiler lag tagelang tot bei Pirna im Wasser. Die Bergung war alles andere als einfach.

zurück Bild 1 von 3 weiter Mit einem Kran wurde das Wildschwein an Land gehoben. © Daniel Förster Mit einem Kran wurde das Wildschwein an Land gehoben.

Das THW zog den Keiler zur Slipanlage nach Pirna-Copitz.

In Obervogelgesang kamen die Helfer nur schwer an das Tier heran.

Pirna. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk haben am Wochenende ein totes Wildschwein aus der Elbe bei Pirna gezogen. Das Tier, ein ausgewachsener Keiler mit rund 180 Kilo Gewicht, lag offenbar schon mehrere Tage im Wasser bei Obervogelgesang, bevor er entdeckt wurde. Als die zunächst herbeigeeilte Feuerwehr das tote Tier bergen wollte, merkten die Kameraden schnell, dass sie es allein nicht schaffen würden. Das Wildschwein befand sich an einer etwa sieben Meter hohen Böschung. Schließlich wurde das THW gerufen. Die Helfer ließen ihr Mehrzweck-Arbeitsboot zu Wasser. In Schutzanzüge gehüllt machten sie den übel riechenden Kadaver zunächst am Boot fest und schleppten ihn zur Slipanlage in Copitz. Mit dem Ladekran vom Lkw wurde er aus dem Wasser gezogen und an Land gebracht. Die Veterinärin vom Landratsamt nahm Proben an dem verstorbenen Keiler. Der Kadaver wurde am Sonntag der Tierkörperverwertung zugeführt. (df)

