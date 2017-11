Wildpark will Weißbüscheläffchen Das neue Affengehege samt Häuschen ist fertig. Nun fehlen nur noch die Bewohner.

Weißbüscheläffchen sollen nach Geising in den Wildpark ziehen. © Archiv SZ

Geising. Gute Nachrichten aus dem Wildpark Osterzgebirge: Das neue Affengehege samt Häuschen ist fertig. Die Arbeiten konnten am Montag beendet werden, sagt Wildparkleiter Frank Gössel. Nun müsse nur noch die Heizung programmiert werden.

Inzwischen ist auch die Entscheidung gefallen, welche Affenart in das Gehege ziehen soll. Der Wildpark wird sich Weißbüscheläffchen anschaffen. Die seien süß und nicht so kompliziert in der Haltung wie die Kapuzineräffchen. Denn ursprünglich wollte sich der Wildpark diese anschaffen. Kollegen, die er bei einer Weiterbildung traf, rieten ihm davon ab. Demnach hätten es die Kapuzineräffchen faustdick hinter den Ohren. Die schaffen es, neun Zentimeter lange Nägel aus dem Holz zu ziehen. Zudem seien sie so geschickt, dass sie Muttern von Schrauben abdrehen können. Und sie sollen flink und hinterhältig sein.

Aus diesen Gründen hat sich das Wildpark-Team für eine andere, pflegeleichtere Affenart entschieden. Inzwischen hat Gössel auch schon einen Tierpark gefunden, der ein Weißbüschelaffen-Paar abgeben möchte. Offen ist indes, wann er die Tiere dort abholen wird. (SZ/mb)

