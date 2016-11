Wildpark-Weihnacht Die Rentiere warten schon auf den Rauschebart. Und der wiederum auf einen vollen Wunschbriefkasten.

Rentiere werden Heiligabend vor den Schlitten des Weihnachtsmannes gespannt. © Egbert Kamprath Rentiere werden Heiligabend vor den Schlitten des Weihnachtsmannes gespannt.

Im Wunschbriefkasten im Wildpark können Kinder ihre Wunschzettel einwerfen. Rico Pellmann garantiert, dass der täglich geleert wird.

Ein Besuch im Wildpark Osterzgebirge lohnt sich auch im November und im Dezember – vor allen für die Kleineren. Denn seit dieser Woche können sie ihre Wünsche an den Weihnachtsmann im Wildpark abgeben. Denn der kommt hier regelmäßig vorbei, sagt Wildparkleiter Frank Gössel. Schließlich grasen hier die Rentiere, die er Heiligabend vor den Schlitten spannen wird. Der Weihnachtsmann hat jetzt – natürlich inkognito – einen Wunschbriefkasten am Rentiergehege aufgehängt. Deshalb ist es an Wildparkmitarbeiter Rico Pellmann, den Kasten zu zeigen. Der Wunschbriefkasten wird nun übrigens täglich geleert. (SZ)

