Wildpark feiert Geburtstag Vor 20 Jahren wurde die Anlage bei Geising eröffnet. Längst hat sie sich zu einem Besuchermagneten im Osterzgebirge entwickelt.

Nachwuchs im Wildpark ist immer der stärkste Besuchermagnet. Am Sonntag gibt es aber extra viel zu sehen. © Egbert Kamprath

Der Wildpark Osterzgebirge ist für seine Erdmännchen, Alpakas und Minikängurus bekannt. Am Sonntag werden hier auch Tauben, Hasen und Kaninchen zu sehen sein, die es in der Anlage sonst nicht gibt. Denn einige Mitglieder des Kleintierzuchtvereins Oberes Müglitztal kommen zu einer kleinen Werbeschau in den Wildpark. „Wir wollen unsere Arbeit vorstellen“, sagt Vereinschef Mathias Wolf. Zudem möchte er so gern neue Mitglieder finden. Auch der Imkerverein Oberes Müglitztal präsentiert im Wildpark. Dessen Mitglieder werden am Sonntag und Montag vor Ort sein, und am Schaukasten unweit des Eselgeheges Fragen zur Imkerei beantworten, kündigt Vereinschef Hans-Joachim Theile an.

Anlass für beide Präsentationen ist das Jubiläum, das der Wildpark feiert. Er wurde vor genau 20 Jahren gegründet. Damals waren neun Wald- und sieben Haustierarten zu besichtigen. In den Folgejahren wurde die Anlage immer wieder erweitert, um noch mehr Tiere zeigen zu können. Inzwischen gibt es hier 27 Haustier- und 22 Wildtierarten. Mit den Tieren wuchs auch die Zahl der Besucher. Vor sechs Jahren freute sich Wildparkchef Frank Gössel noch über einen Besucherrekord von 44 362. In den letzten Jahren pegelten sich die Besucherzahlen bei 60 000 und mehr ein. Die Einnahmen, die der Wildpark durch die Eintritte erwirtschaftet, sind wichtig, um den Betrieb abzusichern, sagt Gössel, der die Anlage seit Juni 2002 ehrenamtlich führt. Ebenso wichtig sind auch die 78 Tierpaten und Futterspender, die mit ihren Geld- und Sachspenden den Betrieb am Laufen halten. Zum Dank für ihre Unterstützung hat Frank Gössel sie am Sonnabend zum Besuch geladen. Ihnen und allen anderen Gästen bietet der Wildpark an drei Tagen ein abwechslungsreiches Programm. „Es dürfte für jeden etwas dabei sein“, sagt Gössel. Damit das Fest ein Erfolg wird, braucht er nur eins: gutes Wetter.

