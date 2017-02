Wildpark droht Verlust von attraktiven Tierarten Die EU will die Vermehrung von Wasch- und Nasenbären verhindern. Nicht wenigen gehen die Regelungen zu weit.

zurück Bild 1 von 3 weiter Tierpflegerin Silvia Knauthe füttert die Nasenbären. Noch leben die putzig aussehenden Tiere im Wildpark. Wie lange noch, das kann der Leiter nicht genau sagen. © Egbert Kamprath Tierpflegerin Silvia Knauthe füttert die Nasenbären. Noch leben die putzig aussehenden Tiere im Wildpark. Wie lange noch, das kann der Leiter nicht genau sagen.

Bald werden wohl auch die Waschbären nicht mehr zu sehen sein.

Ähnlich ist es mit den Nutrias.

Noch tummeln sich die Nutrias im Wasser. Vor allem die kleinen Besucher bleiben hier gern steht. „Hier ist immer Bewegung, das mögen die Kinder“, sagt der Leiter des Wildparks Osterzgebirge, Frank Gössel. Leider wird seine Einrichtung die Tiere bald wohl nicht mehr zeigen können.

Denn die Europäische Union hat mit einer Verordnung verfügt, dass invasive Tier- und Pflanzenarten in den Mitgliedsländern nicht mehr gehalten, verkauft und weitertransportiert werden dürfen. Nach Meinung der Kommission haben sich diese Tiere im Gebiet der EU angesiedelt und in der freien Natur negative Auswirkungen auf heimische Arten. Bisher stehen 37 Tier- und Pflanzenarten auf der Liste. Neben den Nutrias, die aus Südamerika stammen, sind auch die aus Nordamerika eingewanderten Waschbären und die in Süd- und Mittelamerika beheimateten Nasenbären aufgelistet. Alle drei Tierarten leben seit Jahren im Wildpark, sagt Gössel. Und damit soll bald Schluss sein. Das hat der Wildpark ganz offiziell vom Landratsamt erfahren. Dieses forderte den Wildpark auf, alle männlichen Tiere zu kastrieren, damit sich die Bestände nicht weiter fortpflanzen.

„Dieser Aufforderung sind wir nachgekommen“, sagt der Wildparkleiter. Bis zuletzt hatte er gehofft, dass die EU-Verordnung noch gekippt wird. „Als kleiner Wildpark können wir zwar nichts ausrichten“, sagt er. Aber es gibt ja noch die großen Zoos wie den in Leipzig oder Tierparks wie den Dresdner. Doch auch diese konnten die Verordnung nicht abwenden. Nun hofft Gössel auf die Umweltexperten. Letztere wurden Mitte Januar zu einer Anhörung in den Sächsischen Landtag geladen. Fast einhellig war die Meinung, dass das Haltungsverbot für Tierparks nicht notwenig sei.

Waschbären & Co zurück 1 von 3 weiter Waschbären leben seit der Eröffnung des Wildparks 1997 in der Einrichtung. Gegenwärtig gibt es drei. Aus Aue und Leipzig holte der Wildparkleiter 2013 Nasenbären nach Geising. Momentan gibt es vier. Seit 2009 leben Nutrias im Wildpark. Derzeit leben hier zwölf. (SZ/mb)

Ausnahmeregelung für Zoos und Tierparks

Denn das eigentliche Ziel der Verordnung werde damit nicht erreicht. Gerade Zoos und Tierparks können die Fortpflanzung steuern. Das sieht auch Gössel so. Er bezweifelt zudem, ob ein Nasenbär außerhalb des Wildparks überlebensfähig sei. Und durch die Abschaffung des Waschbärs in den Zoos werde das generelle Problem mit diesen Tieren auch nicht gelöst. Das sehen die Experten ähnlich. Sie plädierten dafür, für Zoos und Tierparks eine Ausnahmeregelung zu finden oder die Verordnung in eine weniger verbindliche Richtlinie zu wandeln. Gössel hofft, dass es gelingt, und er weiter die drei Arten halten darf. „Wir haben einen Bildungsauftrag“, sagt er. „Wo, wenn nicht in Tierparks, sollte man sich diese Tiere ansehen können?“

Sollten die Behörden umschwenken, wolle der Wildpark sowohl die Nutrias als auch die Wasch- und Nasenbären gern zeigen. Sie sind bei den Besuchern beliebt. Die Tiere, die jetzt im Wildpark leben, wird dieser so lange wie möglich behalten.

„Wir werden sie nicht schlachten, das verbietet allein schon das Tierschutzgesetz“, sagt Gössel. Die Waschbären werden voraussichtlich noch vier Jahre zu sehen sein, die Nasenbären noch sechs Jahre. Die Nutrias werden nicht mithalten können. Ihnen gibt der Wildparkleiter aufgrund ihrer Lebenserwartung maximal drei Jahre.

zur Startseite