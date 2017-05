Wildgewordener Schafbock

Zwei Motorradfahrer schwer verletzt Königswartha. Ein schwerer Unfall hat sich Sonntagnachmittag in Eutrich ereignet. Als ein 53-jähriger Motorradfahrer mit seiner MZ auf der Kamenzer Straße nach links in Richtung Ralbitz abbiegen wollte, versuchte der 32-jährige Fahrer einer Kawasaki, ihn zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Männer schwer verletzt wurden. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Schaden an den Maschinen wird auf 23500 Euro geschätzt.

Radler haut nach Unfall ab Bautzen. Zwei Radler sind am Donnerstag in Bautzen kollidiert. Dabei ist ein Junge verletzt worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls, der sich gegen 15.45 Uhr an der Kreuzung Hanns-Eisler-/Dr.-Salvador-Allende-Straße ereignet hat. Gesucht wird ein etwa 45 Jahre alter Mann, der mit dem Elfjährigen zusammengestoßen ist, und anschließend weitergefahren ist. Am Fahrrad des Jungen ist Schaden in Höhe von 250 Euro entstanden. Ebenso wird eine Frau mit einem weißen Wagen gesucht. Sie hatte gehalten und sich nach dem Befinden des Kindes erkundigt, war dann aber ebenfalls weitergefahren. Zeugen des Vorfalls und auch die Fahrerin des weißen Autos werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Polizeirevier Bautzen, Telefon 03591 3560

BMW gestohlen Wachau. Beute im Wert von 35000 Euro haben Autodiebe in der Nacht zu Montag im Wachauer Ortsteil Leppersdorf gemacht. Aus einem Carport an der Ringstraße stahlen sie einen fünf Jahre alten 3er-BMW mit dem Kennzeichen KM-PW 245. Die Soko Kfz ermittelt jetzt und fahndet international.

Zeugen für Belästigung gesucht Bautzen. Eine 16-Jährige soll am 24. April in der Hinteren Reichenstraße von drei Männern bedrängt worden sein. Dabei sollen zwei der Männer ihr ans Gesäß und die Brust gefasst haben und anschließend weitergelaufen sein. Die Männer sollen zwischen 16 und 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank gewesen sein. Außerdem sollen sie dunkle, glatte, kurze Haare gehabt haben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Bautzen, Telefon 03591 3560

Holzschuppen in Flammen Radibor. Zu einem Einsatz musste in der Nacht zu Montag die Feuerwehr nach Quoos ausrücken. Hier stand ein Holzschuppen in Flammen. Im Gebäude befanden sich neben einem Rasentraktor mit Anhänger unter anderem auch ein Balkenmäher und diverse weitere elektronische Werkzeuge. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Der Eigentümer hat die Schadenshöhe noch nicht genau beziffert. Ein Brandursachenermittler hat am Montag den Brandort untersucht.