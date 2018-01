Wildgehege zerstört Durch den Sturm sind Bäume umgestürzt und haben die Lehreinrichtung in Grillenburg beschädigt.

Im Nordwesten des Areals ist der Zaun nicht mehr zu retten. © TU Dresden

Grillenburg. Das Sturmtief „Friederike“, das vorigen Donnerstagabend über der Region wütete, hat auch im Lehr- und Forschungswildgehege in Grillenburg eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Durch umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste sind etliche Zäune des Wildgeheges beschädigt worden. Besonders schlimm sind die Schäden im nordwestlichen Teil der Anlage, erklärt Richard Georgi, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Waldschutz der Technischen Universität Dresden, die das Wildgehege im Tharandter Wald betreut. In dem betreffenden Rehwildgehege sei der Außenzaun auf rund 80 Metern nahezu vollständig zerstört. Dieser muss nun instandgesetzt werden. Glücklicherweise befindet sich derzeit in diesem Teil des Geheges kein Wild, sagt Georgi.

Glück im Unglück hatte dagegen das Rotwild in seinem Gehege. „Die Zäune wurden nur an drei Stellen beschädigt“, erklärt er. In Zusammenarbeit mit der Verwaltung der TU Dresden und einer beauftragten Zaunbaufirma konnten die Schäden bereits kurzfristig repariert werden. Die sieben Tiere, die sich zum Zeitpunkt des Orkans in dem Gehege befanden, sind wohlbehalten und konnten dank der schnellen Reparaturarbeiten am Zaun auch nicht entkommen.

Bereits der Sturm „Herwart“, der Ende Oktober den Wäldern zu schaffen machte, sorgte auch im Grillenburger Lehr- und Forschungswildgehege für Schäden. Die Einrichtung besteht seit 1959 inmitten des Tharandter Waldes, nördlich von Grillenburg. Dort werden Reh- und Rotwild unter naturnahen Bedingungen gehalten. Dies ermöglicht die Erforschung der Arten, aber auch die praxisnahe Ausbildung im Rahmen des Studiums an der TU Dresden.

