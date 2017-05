Wildfleischverkauf aus der Kühlzelle Feinschmecker aufgepasst: Die neue Jagdsaison im Sachsenforst lief gut an. Deshalb gibt es Rot- und Schwarzwild ganz frisch zum Verkauf.

Gohrisch. Der Beginn der neuen Jagdsaison nach Ende der Schonzeit im Sachsenforst war so erfolgreich, dass die Kühlzelle des Forstbezirkes Neustadt in Cunnersdorf/Gohrisch gut gefüllt ist. Deshalb gibt es am Dienstag, dem 30. Mai einen Sonderverkauf direkt aus der Kühlzelle. Erhältlich ist Rehwild und Schwarzwild, gehäutet und grob portioniert aus dem Frost. Bei Vorrat kann man auch frisch erlegtes Wild in der Decke günstig erwerben, teilt der Forstbezirk mit.

Die Preise für das Wildfleisch werden an diesem Tag um 30 Prozent reduziert, heißt es. Verkauft wird von 8 bis 18 Uhr, solange der Vorrat reicht. „Da die natürlichen Feinde in unseren Regionen fehlen, kommt der Jagd die Aufgabe der Regulierung der Wilddichte im Ökosystem Wald zu“, erklärt Kai Noritzsch, zuständig im Forstbezirk für Waldökologie und Naturschutz. Es geht dabei nicht um kommerziellen Handel. Im Ergebnis gelange dennoch hochwertiges Wildfleisch ohne weite Transportwege und lange Lagerzeiten umweltfreundlich und stets frisch bis zum Endverbraucher. (SZ/gk)

