Wildes Parken auf dem Dorfanger Das Verbot missachtet und die Fußwege zugestellt – das sind nicht die einzigen Sünden der Autofahrer. Den Anwohnern nervt diese Dreistigkeit.

Sogar auf dem Grünstreifen wird geparkt. © SZ

Zahlreiche Beschwerden über Parksünder am Wochenende auf dem Anger in Kötzschenbroda erreichten am Montag die Redaktion. So hätten viele Autofahrer nicht nur das Parkverbot in der Uferstraße missachtet und die Fußwege beidseits zugestellt. Auch auf der Nordseite des Angers hatten sich Fahrzeuge aufgereiht. Einer der Beschwerdeführer: „Hier hätte kein Rettungsfahrzeug, geschweige denn die Feuerwehr durchgepasst.“ Obendrein stellten einige der Autofahrer ihre Karossen auf dem mittleren Grünstreifen auf dem Anger ab.

Radebeuls Ordnungsbürgermeister Winfried Lehmann (CDU) hatte versprochen, dass auch an einzelnen Wochenenden kontrolliert werden solle. (SZ/per)

