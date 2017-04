Wilder Tanz Die Handballer des HC Elbflorenz arbeiten weiter am Aufstieg in die 2. Bundesliga – Spiel für Spiel und Sieg für Sieg.

Nach dem Erfolg in letzter Sekunde gegen Eintracht Hildesheim gibt es kein Halten mehr. Die Spieler springen jubelnd, schreiend und tanzend aufs Feld und anschließend wild im Kreis. © Thomas Kretschel

Am Ende behalten die Dresdner Anhänger doch recht. „Hier regiert der HCE!“, steht auf dem Plakat der Fans des HC Elbflorenz. Daneben hängt ein Transparent vom Handballclub Großenhain. Dazu trommeln Helfer aus Leipzig mit den Einheimischen die Handballer zum Erfolg. „Das Publikum war phänomenal und ein Faktor für unseren Sieg“, sagt HCE-Trainer Christian Pöhler nach dem 23:22 gegen Eintracht Hildesheim zu den sächsischen Unterstützern von den Rängen.

950 Zuschauer füllen die Tribünen in der ausverkauften Ballspielhalle der Energieverbund-Arena. Sie bieten den passenden Rahmen für das Duell der beiden besten Klubs in der Ost-Staffel der 3. Liga. „Das war eine klasse Atmosphäre und prima Werbung für unseren Sport“, sagt Gäste-Coach Gerald Overbeck. „Ihr seid durch, und wir wollen jetzt unsere Chance in der Relegation nutzen. Wir schenken die restlichen vier Partien aber keinesfalls her. So einfach machen wir es euch nicht.“

Glückwünsche für den Heimerfolg nimmt Pöhler entgegen. Die zum Aufstieg in die 2. Bundesliga lehnt er noch ab. „Jetzt feiere und genieße ich diesen Sieg“, sagt der Dresdner Trainer. Seit Sonnabend bereitet er sich schon wieder auf den nächsten Gegner vor. Ab Montag trainiert die Mannschaft für den Auftritt am Sonnabend beim TSV Burgdorf II. Bei der Reserve des Erstligisten aus Hannover „wissen wir nie, was kommt“, sagt Tim-Philip Jurgeleit, mit sechs Toren, darunter vier verwandelten Siebenmetern, bester HCE-Schütze.

Jurgeleit sieht Parallele zum Ex-Klub

„Wir kennen unseren Coach. Er sorgt dafür, dass wir keinen Konkurrenten unterschätzen. Alle wollen uns ein Bein stellen, sind schwere Brocken, gegen die wir erst einmal gewinnen müssen.“ Sein Team habe aber in den vergangenen Wochen und Monaten bewiesen, dass es auswärts punkten und gewinnen kann. Der 14. Erfolg hintereinander erinnert ihn an eine ähnliche Siegesserie bei seinem vorherigen Klub: „Mit dem SV Henstedt-Ulzburg haben wir 2011 auch die ersten drei Spiele verloren, dann eine vergleichbare Siegesserie gestartet und sind schließlich 2012 in die 2. Bundesliga aufgestiegen.“

Seit 2013 spielt der Linksaußen in Dresden und glaubt daran, dass der Aufstieg nach den bisher gescheiterten Versuchen dieses Mal gelingt und er in der neuen Saison mit dem HCE in der 2. Bundesliga spielt. „Wie heißt es so schön? Am Ende kackt die Ente.“ Der 27-Jährige hat ein Ziel: „Ich will die nächsten drei Spiele gewinnen und beim Derby am 29. April zu Hause gegen Leipzig den Aufstieg perfekt machen.“ Dann erwartet er erneut so ein Duell voller Emotionen wie gegen die Niedersachsen. „Das war eine kampfbetonte Partie beider Abwehrreihen und ein typisches Spitzenspiel mit Höhen und Tiefen. Wir sind inzwischen so weit gefestigt, dass wir Tiefen geringer halten und Höhen länger ausspielen, und wir wollten diesen Erfolg genau um dieses eine Tor mehr.“

Den entscheidenden Treffer erzielt Sebastian Greß, mit vier Toren zweitbester Dresdner Werfer, in letzter Sekunde. „Es ist doch egal, wer diesen Treffer macht – Hauptsache, wir gewinnen“, sagt er erleichtert, froh und überglücklich. „Die Chance hat sich bei mir ergeben, und ich habe sie genutzt.“ Es sei das wichtigste Duell dieser Saison gewesen. „Wir haben darauf hingearbeitet und uns belohnt. Jetzt dürfen wir uns keinen Aussetzer mehr erlauben und müssen den Aufstieg packen.“

Pöhler sieht die Chance auf die 2. Bundesliga mit nun drei Punkten Vorsprung auf Eintracht Hildesheim bei 80 oder 90 Prozent. „Wir sind noch nicht durch und dürfen keine Luft mehr ranlassen“, sagt er. Es sei ein zäher Beginn und lange Zeit eine torarme Partie gewesen – ein Spiel, in dem beide Mannschaften den Druck spüren, Fehler vermeiden wollen und Details entscheiden, auch Wurfglück oder -pech wie bei Latten- und Pfostentreffern.

Der HCE-Trainer nennt zwei Knackpunkte: Bereits in der 8. Minute bekommt Nikolaos Tzoufras die zweite Zeitstrafe. Fortan fehlt den Gästen ein Leistungsträger. „Er ist ein überragender Kreisspieler und ein Kampfschwein in der Abwehr, aber wir haben ihn auch hart bearbeitet“, sagt Pöhler. In der Schlussphase habe seine Mannschaft zwei Siebenmeter gut rausgespielt und René Boese beide sicher verwandelt. Das seien die zwei Big Points gewesen.

Und die Gastgeber bewahren auch in kritischen Phasen die Ruhe und beweisen viel Durchschlagskraft. Zweimal liegen sie mit zwei Toren hinten – beim 16:18 und 18:20. Beide Male kommen Pöhlers Schützlinge wieder ran, gleichen erst aus und gehen dann in Führung. „Da haben wir konsequent unser Spiel durchgezogen und diese kritischen Phasen sehr gut gelöst“, sagt der Dresdner Trainer.

Er sieht aber auch immer noch Potenzial nach oben. „In der ersten Halbzeit haben wir in Überzahl schlecht gespielt, nach dem 14:11 den Vorsprung leichtfertig aus der Hand gegeben und Adam Papadopoulos zu viele Tore erzielen lassen“, sagt Pöhler. Der griechische Auswahlspieler und Kreisläufer trifft siebenmal – so häufig wie kein anderer. Außerdem kassiert der HCE fünf Siebenmeter, die Robin John alle verwandelt. Aber am Dresdner Sieg ändert das genauso wenig wie an der HCE-Herrschaft.

zur Startseite