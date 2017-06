Wilder Keiler trifft Maja Catrin Fritsche Zum 52. Dorf-, Sport-, und Kinderfest wird Mitte Juli eingeladen. Das Programm verspricht gute Unterhaltung.

Maja Catrin Fritsche, bekannte DDR-Schlagersängerin, tritt beim Dorffest am Schloss Großthiemig auf. © PR

Vom 14. bis 16. Juli wird in Großthiemig gefeiert. Am Freitag spielen um 18 Uhr die Alten Herren von Eintracht Ortrand und SV Aufbau Großkmehlen gegen Stahl Riesa. 20 Uhr beginnt die vierte „Offene Bühne“. In einem dreistündigen Konzert stehen Kinder und Jugendliche als Musiker oder Sänger im Mittelpunkt. Begleitet werden sie von einer professionellen Liveband mit abgestimmter Licht- und Tontechnik. Mit dabei „Seventh Floor“ aus Dresden und „Inspired“, ein Streifzug durch 50 Jahre Musikgeschichte. Am Samstag finden Wettkämpfe für Jung und Alt im Fußball, Kegeln, Volleyball und Tischtennis statt. Am Abend wird getanzt bis zum Abwinken mit der Entertainmentdiskothek Toni Kitta und der ortsansässigen Partyband „Schwitzende Fische“. Am Sonntag finden die Straßenmeisterschaften im Fußball statt. 14 Uhr beginnt das Unterhaltungsprogramm mit den neu formierten „Niederlausitzer Blasmusikanten“, dem Programm der Grundschule Am Schloss und Maja Catrin Fritsche, bekannt aus Funk und Fernsehen. Weiterhin gibt`s eine große Kaffee- und Kuchentafel, Bastelstraße der Kita „Sonnenschein“, Wettspritzen mit der Handdruckspritze der FFw Großkmehlen, Schießbude des Heimatvereins, Trampolin-Bungee und Preiskegeln. Das Catering wird abgesichert vom „Wilden Keiler“ aus Großenhain.

