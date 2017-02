Wildecker Herzbuben kommen nach Oppach

Die „Wildecker Herzbuben“ bei der Generalprobe der ARD-Sendung „Musikantenstadl“. Im Juni singt das Kult-Duo in Oppach. © dpa

Oppach. Die Wildecker Herzbuben geben ein Konzert in Oppach. Das kündigt der Veranstalter, die Schallelectronics GbR, an. Die Firma besteht aus vier jungen Oppachern, die das Unternehmen nebenberuflich betreiben und sich zum Ziel gesetzt haben, das traditionelle Heimatfest in ihrem Ort zu erhalten. Nun haben sie die Trägerschaft dafür übernommen. Das dreitägige Fest mit Musik für alle Altersklassen findet am zweiten Juni-Wochenende auf dem Freibadgelände statt.

Ein Höhepunkt wird der Auftritt der Kultvolksmusik-Stars die „Wildecker Herzbuben“ sein. Karten gibt es bislang nur über ein Crowdfunding-Projekt der Sächsischen Zeitung und der Volksbanken Raiffeisenbanken, das regionale Projekte unterstützt. Auf der Internetseite „Viele schaffen mehr“ kann man einen Betrag einzahlen um das Vorhaben zu unterstützen und erhält dafür ein preisreduziertes Ticket für das ganze Wochenende in Oppach mit zahlreichen Musikbands. Pro Unterstützer stockt die Volksbank den Betrag auf. Die Wildecker Herzbuben treten am Sonntag, dem 11. Juni auf. (SZ/rok)

