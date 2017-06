Wilde Verfolgungsjagd Der Fahrer eines Opel entzog sich einer Polizeikontrolle und ignorierte alle Verkehrsregeln.

© Symbolfoto: dpa

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich am Dienstagabend ein Opelfahrer geliefert. Anwohnern war der Wagen gegen 20.45 Uhr aufgefallen, als er mit stark überhöhter Geschwindigkeit von Neuwallwitz kommend durch Reinsdorf raste. Dicht dahinter folgte ein Polizeiauto mit Sondersignal.

Rafael Scholz, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz, schilderte den Vorfall am Mittwoch auf DA-Nachfrage so: „Beamte des Rochlitzer Polizeireviers wollten den Opelfahrer in Geringswalde kontrollieren. Doch der Fahrer fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon und missachtete alle Anhaltezeichen.“ Die Polizisten konnten dem Opel bis in den Waldheimer Ortsteil Reinsdorf folgen. „Dort verloren sie jedoch den Sichtkontakt. Der Fahrer ist flüchtig“, so Scholz. (DA/sol)

