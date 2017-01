Wilde Sau nicht belasten Wilsdruff will neue Wohngebiete errichten, Klipphausen fordert Rückhalt für Regenwasser, um Hochwassergefahr zu vermeiden.

Die Wilde Sau in Wilsdruff. © Archiv/Karl-Ludwig Oberthuer

Die Stadt Wilsdruff hat die Gemeinde Klipphausen aufgefordert, Stellung zur Änderung ihres Flächennutzungsplanes zu nehmen. Danach will Wilsdruff zwei neue Wohngebiete errichten mit zusammen 54 Hektar Größe für insgesamt 14 800 Bewohner. Das stellt eine wesentliche Vergrößerung im Vergleich zum ursprünglichen Bebauungsplan dar, der von 34 Hektar Fläche und 14 000 Bewohnern ausging.

Der Gemeinderat Klipphausen fordert in seiner Stellungnahme die Stadt Wilsdruff auf, „dass ein ausreichender Wasserrückhalt auf den jeweiligen Flächen geschaffen wird“. Weil das Regenwasser nicht wie bislang auf den unbebauten Flächen zum großen Teil versickern kann, sondern von den Dächern in die Kanalisation und von dort in die Wilde Sau gelangt, befürchtet Klipphausen eine Überlastung des Flusses. Der Gemeinderat fordert denn auch: „Es muss verhindert werden, dass die Wasserführung der Wilden Sau durch die neuentstehenden Baugebiete beeinflusst wird und für die unterliegenden Gebiete der Gemeinde Klipphausen die Hochwassergefahr steigt.

