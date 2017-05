Wilde Rosen, Elefanten und Gobibären Mitarbeiter des Senckenberg-Museums für Naturkunde in Görlitz forschen weltweit. Die SZ stellt einige Projekte vor.

zurück Bild 1 von 3 weiter Wildrose © Senckenberg Wildrose

Libelle Palpopleura albifrons im Januar 2017 im Kongo



Um Tausendfüßler in Australien kümmert sich der Senckenberg-Mitarbeiter Peter Decker seit Ende 2013. Im Rahmen seiner Doktorarbeit hat er den südlichen Teil des Kontinents – South Australia und Victoria – untersucht. Mit einer Görlitzer Kollegin und teils einem australischen Wissenschaftler war er dafür in Australien, ist rund 4 000 Kilometer gereist und hat an 140 Stellen nach Tausendfüßlern gesucht. Im Laufe seiner Forschung stellte er zwei Tausendfüßler-Gattungen in den Gebieten fest; ursprünglich war man von drei ausgegangen. Zu beiden gehören je fünf Arten. Nach wie vor befasst sich Peter Decker mit dem Thema; dazu wurde in Australien im Vergleich zu Europa bislang wenig geforscht.

Die Genetik von Wildrosen in Tschechien erforschen zwei Mitarbeiter und ein Masterstudent vom Senckenberg-Museum, unter anderem zusammen mit einem tschechischen Kollegen. Denn im Nachbarland gebe es auf dem Gebiet eine recht gute Fachkenntnis. Zu den Görlitzern im Projekt gehört Veit Herklotz. Er erzählt, und das klingt in Laienohren erstaunlich, dass zu den europäischen Wildrosen wie der Hagebutte nicht viel geforscht wird. In Belgien und Schweden werde dazu gearbeitet – und eben in Tschechien. Etwa 30 Wildrosenarten gebe es in Europa. Die Genetik könne helfen, die Arten zu unterscheiden. Das sei nämlich schwierig. Denn die Wildrosen „hybridisieren“. Das bedeutet, es kommt häufig zu Kreuzungen zwischen verschiedenen Gattungen, Arten, Unterarten. Das Forschungsprojekt läuft über mehrere Jahre.

Säugetieren in der Mongolei widmet sich Hermann Ansorge, Professor und Wissenschaftler bei Senckenberg. Grundsätzlich gibt es eine Kooperation zwischen den Görlitzern und der Universität in der mongolischen Hauptstadt Ulan-Bator. Mitarbeiter von Senckenberg unterrichten dort Studenten. Sie lernen, wie sie die Vielfalt ihrer heimischen Tier- und Pflanzenwelt erfassen können. Parallel erforscht Senckenberg eben diese Vielfalt an Lebewesen, in einem Land, das ganz viele Lebensräume – vom Gebirge über Taiga-Ausläufer bis zur Wüste Gobi – zu bieten hat. Es gibt unter anderem Springmäuse und Ziesel, Wildkamel, Wildpferd und Wildesel, Schneeleopard oder den Gobibär. Insgesamt seien 141 wilde Säugetierarten bekannt. Im Vergleich: In Sachsen seien es etwa 60. Einige Arten wie das Steppenmurmeltier vermehren sich massenhaft, vor allem größere Arten seien bedroht.

Die Beweidung in China und der Mongolei ist ebenfalls ein Forschungsthema bei Senckenberg. Mit den Ländern läuft dafür eine Kooperation. Zum einen geht es um Nordchina und Tibet. Dort weiden unter anderem Ziegen, Schafe und Yaks. Das zwar schon seit Jahrhunderten – doch weil es in China immer mehr Menschen gibt, gibt es auch mehr Tiere. Der Staat fürchtet eine Überweidung der Flächen und negative Auswirkungen auf die dort natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenarten. Doch die Forschung hat gezeigt, die Auswirkungen sind nicht so schlimm wie befürchtet. Parallel haben die Senckenbergmitarbeiter sich auch die Beweidung in der Mongolei angeschaut. Doch dort leben viel weniger Menschen und Weidetiere; die Verhältnisse seien naturnäher.

Pflanzen in Polen und Kamerun sind von Interesse für Professor Karsten Wesche, Bereichsleiter für Blütenpflanzen im Hause Senckenberg. Allerdings geht es dabei um zwei ganz verschiedene Forschungsprojekte. Im afrikanischen Kamerun sollen Pflanzen erforscht werden, die sich nach einem Vulkanausbruch auf der Lava ansiedeln. Wie schnell bildet sich Humus, welche Arten gedeihen? All das gilt es zu klären – dafür wurde Geld bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft beantragt. In Kamerun gibt es mit dem Mount Cameroon einen aktiven Vulkan. An der Neiße in Polen und Sachsen geht es indes um eine invasive Pflanze, also einen Eindringling – die Spiersträucher. Sie sollen bekämpft werden, Senckenberg schafft mit der Erforschung die nötigen Grundlagen.

Mit den Libellen in Afrika befasst sich Viola Clausnitzer, freie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Senckenberg-Museum. Sie wirkt mit an einem Projekt, bei dem tatsächlich alle Libellenarten des Kontinents erfasst werden sollen. Seit 2000 etwa läuft es in Zusammenarbeit mit der International Union for Conservation of Nature, eine Organisation zur Bewahrung der Natur und natürlicher Ressourcen. Sie erstellt unter anderem die Roten Listen, auf denen deutlich wird, welche Arten wie gefährdet sind. Bei den afrikanischen Libellen sieht es ganz gut aus – drei Viertel sind nicht gefährdet. Zehn Prozent sind leicht bis schwer bedroht, zum Beispiel, weil es generell nur ein sehr kleines Vorkommen im Gebirge gibt oder sie einzig in der Kapregion in Südafrika leben. Für einige der bislang 767 beschriebenen Arten fehlen für eine genaue Einschätzung noch Daten.

Bei den Elefanten in Uganda oder besser in ihren Fußspuren sind Wissenschaftler vom Senckenberg-Museum für Naturkunde in Görlitz fündig geworden. In den Abdrücken der grauen Riesen haben sie nach aquatischen Tieren gesucht. Und tatsächlich welche gefunden. Die Elefantenspuren sind also ein Lebensraum. Die Fachleute konnten nachweisen, dass sich in den Abdrücken der Dickhäuter bis zu 61 verschiedene Tierarten aus 27 Familien befinden. Innerhalb von fünf Tagen, nach Hinterlassen der Spur, besiedelten 410 Organismen die wassergefüllten Fußabdrücke. Die Elefanten leisten nach Meinung der Wissenschaftler also einen bislang „unbeachteten Beitrag als Ökosystem-Ingenieure“, so berichtet das Museum. Unterwegs waren die Görlitzer und ihre Kollegen aus anderen Ländern dazu im Kibale-Nationalpark im afrikanischen Uganda. Sie untersuchten 30 natürliche und 18 künstlich angelegte Abdrücke. Überall fanden sie wirbellosen Kleinlebewesen.

zur Startseite