Wilde Leckerbissen Wer in der Gaststätte „Kupferberg“ keinen Platz findet, dem gibt der Chef Kai-Michael Riepert Tipps für die Zubereitung in der eigenen Küche.

Fertig angerichtet, man möchte sich am liebsten setzen und genießen. Soßenstreifen und -tupfer sorgen am Tellerrand für einen optischen Hingucker – „die Unterschrift vom Koch“, sagt Michael Riepert. © Anne Hübschmann

Die schlechte Nachricht zuerst: Wer bis jetzt nicht reserviert hat, der hat keine guten Karten. Das Bestellbuch in der renommierten Gaststätte „Kupferberg“ ist für das Weihnachtsfest voll und dicht beschrieben. Alle einhundert Plätze, so Inhaber Kai-Michael Riepert, seien an den jeweiligen Feiertagen ausgebucht. „Natürlich lassen wir uns da immer noch ein wenig Luft und wissen selbstverständlich, dass Gäste kurzfristig absagen können. Aber das ist nicht schlimm und schadet nichts, wenn dann eben notgedrungen einer der Tische frei bleibt.“

Die Zubereitung





Wie der Chef des beliebten Großenhainer Restaurants betont, sei sein Team auf den willkommenen Ansturm an den besonderen Tagen des Jahres eingestellt. Bereits Anfang des Monats habe man die Einkaufsliste abgearbeitet und befinde sich mittlerweile in der Hochphase der Vorbereitungen. Gemeinsam mit vier weiteren Köchen, so Riepert, stehe er schon seit dieser Woche in der Küche und bereite all das vor, was am 25. und 26. Dezember von den Besuchern so gern gegessen wird: Gänsekeulen und -brust, Enten, einheimisches Wild in Gulasch- und Bratenform. „Wir müssen diese Speisen vorbereiten, sonst ist es nicht beherrschbar! Das abgebratene Fleisch wird dann schockgefrostet, rechtzeitig wieder aufgetaut und kommt dann in die Kühlzelle“, erklärt Kai-Michael Riepert. Auch die Klöße – neben Rotkraut die klassische Weihnachtsbeilage schlechthin – würden schon vorgedreht. Gekocht werden sie indes erst an den Feiertagen.

Bei diesen, so der 39-Jährige, gebe es übrigens Unterschiede in der Wahl der Gerichte. Während am Tag nach Heiligabend durchaus zu Gans oder Ente gegriffen wird, entschieden sich die Gäste am zweiten Weihnachtsfeiertag gern auch mal für ein Fischgericht oder eben Wild.

All jene, die an diesem Weihnachtsfest nun keinen Platz mehr im „Kupferberg“ gefunden haben, aber nach der Riepertschen Küche lechzen, kann dennoch geholfen werden. Der Chef persönlich empfiehlt den SZ-Lesern ein Menü. Während Kai-Michael Riepert als Vorspeise frischen Feldsalat mit geräuchertem Wildschweinschinken und karamellisierten Apfelspalten reichen würde, setzt er beim Hauptgang auf Wild und kredenzt als Leckerei danach Panna cotta mit Himbeermouse. Der Rehrücken soll auf dem Festtagsteller mit Rosmarinjus, Schupfnudeln und Walnussrosenkohl landen. Wie das geht?

Mit ein wenig Gefühl und der richtigen Temperatur zum Rehbraten.

Den Rehrücken zunächst von Knochen auslösen und die Sehnen parieren. Danach den Rücken erst mal beiseite legen. Die Zwiebel, Möhre und den Sellerie klein schneiden. Ein Schälen ist nicht nötig, wenn das Gemüse sauber gewaschen ist.

Danach in einen Topf das Olivenöl geben und heiß werden lassen. Anschließend die Knochen und die Sehnen sowie das Gemüse und die Gewürze anbraten bis sie Farbe gezogen haben. Den Rosmarin und den Thymian dazugeben und das Tomatenmark auch. Alles noch einmal durchrühren und mit dem Rotwein ablöschen. Nun das Wasser zugeben und alles bei mittlerer Hitze circa eine Stunde einkochen. Bei Bedarf das Wasser dazugeben, bevor alles anbrennt.

Den Rehrücken mit Salz und Pfeffer würzen und in einer Pfanne im Ganzen anbraten. Bei circa 140 Grad 15 bis 20 Minuten im vorgeheizten Ofen gar ziehen lassen. Am besten mit einem Stichthermometer die Temperatur im Kern kontrollieren, die nicht 56 Grad überschreiten sollte, da der Rücken sonst nicht mehr rosa ist. Nun die Soße durch ein Sieb geben, abschmecken und mit Stärkepulver abbinden. Und nun ist es so weit: Den Rehrücken aus dem Ofen nehmen und noch ein wenig ruhen lassen. Danach in Tranchen aufschneiden und zusammen mit Rosenkohl und Schupfnudeln auf den Tellern anrichten.

Kleiner Tipp: Erwärmen Sie die Teller in der Mikrowelle, dadurch kühlt das Essen nicht so schnell aus. Servieren Sie die Soße nach Belieben extra oder wahlweise gleich mit auf dem Teller.

Einkaufsliste:

2 Kilogramm Rehrücken am Knochen

2 Teelöffel schwarzer Pfeffer

Salz, Olivenöl

1 Esslöffel Tomatenmark

1 mittlere Zwiebel, 1 Möhre, 1 Kilo Selleriekopf

30 Gramm frischer Rosmarin

500 Milliliter trockenen Rotwein

200 Milliliter Wasser

Lorbeerblatt

50 Gramm frischer Thymian

1 Esslöffel Wacholderbeeren

Salz

zur Startseite