Wilde Flucht endet an Baum Polizisten haben in der Nacht zu Dienstag einen Audifahrer durch Bautzen verfolgt. Der Mann raste durch die Stadt und rief schließlich sogar einen Polizeihubschrauber auf den Plan.

An einem Baum endete die Verfolgung durch Bautzen. Dem Fahrer des Audis gelang die Flucht. © Jens Kaczmarek

Polizisten haben in der Nacht zum Dienstag einen Audi bis ins Bautzener Stadtgebiet hinein verfolgt. Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach wollten den Fahrer kontrollieren und hatten den Pkw dazu mit Blaulicht und „Bitte Folgen“-Hinweis in Bautzen-West von der Autobahn gelotst. Kurz vor der Kreuzung zur B 96 zog der Fahrer allerdings an der Streife vorbei, bog links in Richtung Königswartha ab und beschleunigte. Die Streife setzte sich hinter den Audi mit ungarischem Kennzeichen und alarmierte weitere Polizisten. Der Audifahrer raste weiter – von der Welkaer über die Seidauer und die Salzenforster Straße bis zum Schmoler Weg. In der Schliebenstraße wollte er rechts abbiegen, was ihm offenbar infolge der hohen Geschwindigkeit nicht gelang. Er fuhr durch einen Straßengraben links neben der Fahrspur und kam wenig später an einem Baum zum Stehen.

Eine Bundespolizeistreife war inzwischen aus Richtung Stadtmitte zur Unterstützung an die Schliebenstraße gekommen. Vor Ort mussten die Beamten allerdings feststellen dass der Fahrer offenbar noch während der Fahrt aus dem Audi gesprungen war. Trotz des Einsatzes mehrerer Polizeistreifen, einer Diensthundestreife und eines Polizeihubschraubers blieb der Flüchtige verschwunden. In der geöffneten Fahrertür befand sich eine Cliptüte mit weißem Pulver, vermutlich einem Betäubungsmittel. Die Suche nach dem Fahrer und die Ermittlungen zum Fahrzeug, der waghalsigen Flucht und dem vermuteten Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an.(szo)

