Wiesn unter Beobachtung Kontrollen, Zäune, Rucksackverbot – die Oktoberfest-Veranstalter setzen auf verschärfte Sicherheit und ein Motto gegen die Furcht: Ruhe bewahren, trotzdem feiern.

Die Wiesn, das größte Volksfest der Welt, erwartet vom 19. September bis 4. Oktober seine Besucher. An manchen Tagen schieben sich dann wieder bis zu 500 000 Menschen über das rund 30 Hektar große Areal. © dpa

Hotels verzeichnen weniger Buchungen, Wiesn-Tische werden storniert, Trachtenvereine sagten für den Umzug zur Festwiese ab, Prominente streichen Einladungen: Die Terrorangst hat das Münchner Oktoberfest erreicht. Aus Sicherheitsgründen dürfen erstmals keine großen Taschen und Rucksäcke mitgenommen werden. Ein mobiler Zaun sperrt die bisher noch offene Seite am Festgelände ab. An den Eingängen werden die Besucher kontrolliert.

Mit dem neuen Sicherheitskonzept reagieren die Veranstalter auf die Gewalttaten im Juli in Bayern: ein Amoklauf mit neun Toten in München, das erste mutmaßlich islamistische Selbstmordattentat in Deutschland mit 15 Verletzten in Ansbach sowie die vermutlich islamistisch motivierte Axt-Attacke bei Würzburg.

„Das Thema Sicherheit steht ganz oben“, sagt der Wiesn-Chef und zweite Bürgermeister Josef Schmid (CSU). Er betont zugleich: München werde sich das Volksfest „nicht vermiesen lassen“. Der Wiesn-Chef, die Stadt, die Wirte – alle sind sich einig in der Zielrichtung: Ruhe bewahren, dem Terror nicht nachgeben, trotzdem feiern. Seitens der Sicherheitsbehörden heißt es bisher auch unisono: Es gibt für die Wiesn keine konkrete Gefährdungslage.

Dennoch ist die Stimmung schon vor dem Volksfest anders als sonst. „Ich geh heuer nicht auf die Wiesn“ – den Satz hört man von vielen Einheimischen. Regine Sixt sagte ihre traditionelle Damen-Wiesn mit Prominenten ab. Die Verantwortung für die mehr als 1 000 Gäste könne sie nicht übernehmen, teilte die Unternehmerin mit. Mancher Wiesn-Tisch ist bereits wieder abbestellt. Wirtesprecher Toni Roiderer sagt freilich, das sei „überhaupt nicht erwähnenswert“, für jede Stornierung gebe es Dutzende neuer Anfragen.

Für den traditionellen Trachten- und Schützenzug mit 9 000 Trachtlern am Sonntag nach dem Anstich sagten zwei Vereine aus Sorge um die Sicherheit ab. Ersatz sei kein Problem, sagt der Präsident des Festrings, Karl-Heinz Knoll. „Der Festring München könnte aufgrund der Bewerbungen mehrere Züge ausrichten.“ Er habe Verständnis, sehe die Sache aber anders: „Wenn wir den Befürchtungen nachgeben, wird es unmöglich sein, größere, öffentliche Veranstaltungen durchzuführen.“

Die Angst vor einem Anschlag auf der Wiesn ist nicht neu. 1980 hatte ein Rechtsradikaler eine Bombe gezündet, 13 Menschen starben. Seit Drohungen des Terrornetzwerks al Qaida 2009 gibt es drei Sperrgürtel. Elektronisch steuerbare Poller wurden installiert, damit niemand mit einem Auto oder Lastwagen wie in Nizza auf das Volksfest rasen kann.

Dieses Jahr sollen nun 450 Ordner für Sicherheit sorgen, 200 mehr als bisher. Die Stadt muss für die Sicherheit ein paar Millionen Euro mehr hinblättern. Sicherheitsunternehmen sind in Zeiten von Terrorangst und Flüchtlingskrise gefragt, die Stundensätze mit 60 Euro saftig. Medien zufolge kosten allein die Ordner 3,6 Millionen Euro. Dazu kommen eine neue Lautsprecheranlage für Warndurchsagen, zusätzliche Gepäckaufbewahrungsstellen und 350 Meter mobiler Zaun. (dpa)

